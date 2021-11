Il pizzaiolo ferentinate Claudio Bono si è classificato secondo a Master Pizza Champion 2021, talent show di pizzaioli professionisti, conquistando la medaglia d'argento alla finalissima dell'appuntamento. Campione italiano è il campano Raffaele Di Stasio vincitore della sesta edizione, terzo classificato Fabio Strazzella. Sedici i pizzaioli in gara, che fin dalla prima puntata su Sky 937 e Italia 83, hanno dimostrato competenza.

Claudio Bono commenta: «Un bel percorso costruito con le ricette del menù che propongo ai miei clienti, che ringrazio per avermi sostenuto in questa impresa e che ho modo di conoscere nel ristorante "Scacco Matto"di Palestrina. La pizza è il mio mestiere, il pane quotidiano, la passione condivisa nel lavoro, l'impegno, lo studio, le prove per regalare qualcosa di buono attraverso il piatto».

Bono dedica il podio alla sua famiglia: «l'amore, questa parola forte è per la mia famiglia e ne sono orgoglioso, tanto che la dedica amia moglie Lucia, che ringrazio perché mi sostiene e sopporta, l'ho messa in cima al percorso da raggiungere, fatto anche di ostacoli.

Ringrazio gli autori dell'evento Paolo ed Enrico Famà che ci offrono una opportunità non indifferente con Ristorazione Italiana e tutto lo staff, anche i titolari dello "Scacco Matto" che credono in me. Ringrazio chi mi ha sostenuto e complimenti ai compagni di podio e ai finalisti».