«Vincere Masterchef e scrivere il mio libro di ricette». Questo è il sogno di Annamaria Ciacciarelli, ventotto anni, di San Giorgio a Liri. Lunedì, a sorpresa anche per lei, sul canale Youtube di MasterChef Italia è apparso il video del casting di MasterChef Italia 11 a cui la ragazza, molto conosciuta a San Giorgio, piena di vita e entusiasmo, ha partecipato. Subito il tamtam in paese, tra amici, parenti e conoscenti, che l'hanno riempita di messaggi, telefonate, per esprimere congratulazioni e augurarle di vincere la sfida. Annamaria, studentessa di Economia e Commercio all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nutre da sempre la passione per la cucina, ma durante il lockdown, dovuto al Covid-19, cucina, forno, pentole e mestoli sono diventati i suoi compagni delle lunghe giornate trascorse in casa.

Allora, le cugine l'hanno invitata a realizzare e condividere i video dei suoi piatti, in particolare di una millefoglie di zucca, speck e provola, che ha spopolato.

È nato così il canale Youtube "Pane, amore e Annamaria". I fornelli di MasterChef Italia si scaldano, dunque, in attesa della partenza dell'undicesima edizione. Gli aspiranti chef verranno messi alla prova sotto l'occhio attento dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronti a regalare nuovi tormentoni. MasterChef Italia, dal 16 dicembre su Sky e in streaming su Now. Come da tradizione del programma si partirà proprio dai casting, dagli aspiranti Masterchef che proporranno ai tre giudici un loro piatto.

Una sola possibilità per ottenere almeno due "si" e conquistare, così, il grembiule bianco che permetterà loro di accedere alla fase successiva. Un percorso che porterà, i più bravi, ad accedere alla classe 2021/2022 di Masterchef Italia e provare a conquistare l'ambito premio che nel corso di questi anni in molti hanno sognato e provato a conquistare.