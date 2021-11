Dai banchi del liceo alle sfilate in Capitale. La bellezza della diciassettenne sorana Francesca Farina non è passata inosservata quando ha sfilato a Palazzo Colonna a Roma la scorsa settimana. La giovane ha sfilato le creazioni dello stilista Vittorio Camaiani dinnanzi ad una platea delle grandi occasioni: tra i presenti l'attore Vincenzo Bocciarelli, il principe Guglielmo Giovanelli e la principessa Jeanne Colonna padrona di casa. E nel mondo della moda Francesca ha dichiarato di trovarsi bene, di sentirsi a suo agio.

È ferma nella volontà di continuare gli studi anche dopo aver terminato il liceo classico Simoncelli, ma spiega che non si arriva a sfilare senza un'adeguata preparazione e tanti sacrifici specie per combaciare studio e lavoro. Un grazie particolare lo rivolge alla sua famiglia che la supporta in questa avventura che l'appassiona molto, ma resta con i piedi per terra perché è cosciente che quello che potrebbe vivere oggi non potrebbe garantirle un futuro solido.

E si apre ad una confidenza. «Sono molto più alta delle mie coetanee. Il mio metro e ottanta che in alcuni contesti mi ha fatto sentire "di versa", oggi mi fa sentire addirittura meno alta rispetto alle altre modelle. Come cambiano velocemente i punti di vista rispetto ai contesti».