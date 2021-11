I Mutonia protagonisti del terzo Live di "X Factor".

Prosegue con successo la scalata musicale del gruppo rock cepranese di cui fanno parte Prostin, il frontman (chitarra e voce), Fabio Teragnoli (basso e synth) e Maurizio Tomaselli (batteria). Il gruppo è nella squadra del giudice Manuel Agnelli che è stato letteralmente rapito dall'anima rock dei tre giovani artisti. Un successo straordinario, soprattutto se si considera che partecipano musicisti bravi e di spessore artistico, per cui il confronto è serrato. Il terzo Live inizierà subito con una eliminazione, decretata dal ballottaggio al televoto di giovedì prossimo, tra i due concorrenti il cui singolo sarà stato il meno ascoltato.

Attualmente, nella classifica degli ascolti i Mutonia sono penultimi, per cui fino a giovedì prossimo bisogna ascoltare in loop il loro singolo "Rebel" su Spotify, Youtube, Amazon Music. Infatti, soltanto così si potrà contribuire all'avanzamento della band. I tre ragazzi hanno talento, incarnano perfettamente la loro epoca in cui tutto cambia e si evolve rapidamente. Il loro stesso nome testimonia questo andamento veloce di spazio e tempo, degli eventi, un rapido fluire che si percepisce dalla loro musica e dalle loro interpretazioni.

I Mutonia, entrati attraverso "X Factor" nelle case, sono ormai nel cuore di tutti cepranesi e non solo. Quindi, bisogna sostenerli in questa ambiziosa sfida televisiva. I Mutonia si sono iscritti al noto talent show nazionale per caso, in quanto l'emergenza sanitaria li aveva indotti a cambiare i loro programmi, ma questa esperienza oltre ad arricchirli ha dato sicuramente a Ceprano l'opportunità di conoscerli e apprezzarli, coinvolgendo tutti i cittadini nella nota sfida musicale.