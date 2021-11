Metti una visita speciale e inaspettata. Direttamente in casa tua. E aggiungi quel pizzico di orgoglio nel far assaggiare, a una cuoca eccezionale, quei prodotti tipici che hanno accompagnato la tua vita. Quella donna straordinaria, sempre sorridente, che segui da uno schermo televisivo, dai canali social, che "sforna" piatti semplici, gustosi, veloci, partendo dagli ingredienti che abbiamo tutti a portata di mano e che con la sua semplicità, la sua simpatia, la sua dolcezza, riesce a prendere per mano tutti i suoi numerosissimi follower, e ad aiutarli a portare a tavola prelibatezze per ogni occasione. Quello che ne viene fuori è una sorpresa nella sorpresa.

Dopo due anni da quell'incontro rimasto nel cuore, Giovanna, di origine ciociara, trasferita poi con la famiglia a Toronto, in Canada, si è ritrovata nel libro "La nostra cucina" di Benedetta Rossi. Quando ha sfogliato le pagine del libro di Benedetta, tra le storie, che sono inserite nell'ultimo lavoro della foodblogger più famosa d'Italia, ha trovato quella della sua famiglia, ma soprattutto la ricetta del suo cuore: quella delle ciambelle ciociare. E così, anche con l'aiuto della figlia Susy, Giovanna (le due donne dono amiche/follower con Benedetta dal 2011) ha inviato un video di ringraziamento. Video che è stato condiviso dalla foodblogger sulle storie di Instagram ed è stato visualizzato anche dai numerosi follower ciociari che hanno apprezzato la bellissima vetrina che darà ancora più lustro alla terra ciociara.

Quei sapori della sua terra d'origine, quei prodotti tipici che danno vita e forma alle ricette più gustose e prelibate, hanno fatto sì che il legame con la Ciociaria, dove è nata e cresciuta, non si perdesse mai. E proprio grazie alla ricetta del suo cuore, a sorpresa, si è ritrovata su uno dei libri di cucina più importanti.

«Nel libro c'è la storia di Susy e di sua mamma Giovanna che abbiamo conosciuto nel 2019 a Toronto.

Ho chiesto a Giovanna quale fosse la sua ricetta del cuore e mi ha raccontato delle "ciammelle ciociare" e mi ha spiegato passo passo come farle». Questo il post apparso venerdì scorso nella storia di Instagram di Benedetta Rossi, seguito dal video di ringraziamento di Giovanna. Abbiamo contattato Giovanna e abbiamo provato a farci descrivere la sua emozione.

Giovanna Bellisario è nata a Sora nel 1944 in via Trecce. Anche suo marito Domenico Caringi era di Sora. Dal loro amore sono nati due figli, Susy e Tommaso. Proprio grazie a Susy, grande fan di Benedetta Rossi, nel 2019 ha avuto il piacere di conoscere la famosissima cuoca italiana. «È stato un grande piacere conoscere Benedetta e aver lei e il marito Marco a casa mia nel 2019. Ancora di più e un grande onore è stata la sorpresa di Benedetta.

Ha inserito la mia ricetta per le "ciammelle" nel suo nuovo libro "La nostra cucina". Che emozione!».

Giovanna si è trasferita in Canada quando aveva dieci anni. «Mio padre è immigrato in Canada nel 1951 racconta Giovanna Io con mia mamma, i miei fratelli e sorelle ci siamo trasferiti nel 1954. La mia parrocchia era San Ciro (Via Trecce). La città di Sora è rimasta sempre nel mio cuore, anche mio marito Domenico, era ciociaro. Insieme abbiamo mantenuto la cucina tipica ciociara nella nostra famiglia. La ciambella, o meglio, ciammella, non manca mai sulla mia tavola. Si mangia in tante occasioni. Come pure le crespelle, i maltagliati e fagioli, la polenta e tanti altri piatti tipici ciociari. Però la ciambella è la più apprezzata nella mia famiglia e la faccio spesso. L'ultima visita a Sora è avvenuta nel 2018. Spero di ritornarci ancora. Se Dio vuole. Un saluto a tutta Italia e alla mia Sora».