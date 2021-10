Prosegue la scalata a "X Factor" della band cepranese Mutonia che accede ai Live. Fra i 12concorrenti delle quattro squadre di "X Factor 2021" i Mutonia, da giovedì prossimo su Sky, saranno protagonisti del noto contest musicale. La rock band composta da Prostin, il frontman (chitarra e voce), Fabio Teragnoli (basso e synth) e Maurizio Tomaselli (batteria) è nella squadra del giudice Manuel Agnelli. L'anima rock dei Mutonia ha ottenuto il successo e, dopo la conquista della sedia, ora ha avuto accesso alla fase dal vivo, in onda la prossima settimana.

Un successo sperato, ma non scontato per la band, che ha dovuto confrontarsi con altri artisti e soprattutto convincere i severi giudici. Il gruppo è nato a Ceprano nel 2009, è composto da tre ragazzi della "generazione zero", cresciuti a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, protagonisti di un'epoca importante per i cambiamenti e la rapidità degli eventi, situazioni che hanno fortemente influenzato la loro musica.

Non a caso il gruppo ha scelto il nome Mutonia proprio per sottolineare «il mutare nella forma, senza perdere l'essenza di ciò che si è». La trasformazione è costante, si adatta e prende nuove sembianze attraverso la musica, filtrata da giovani anime rock. La band ha prodotto due album in studio, 2 Ep e 2 album dal vivo, registrati durante i concerti tenuti in Italia.

I Mutonia si sono iscritti al noto talent show nazionale per caso, avevano altri programmi variati con l'emergenza sanitaria. Ma non tutto accade a caso, tanto che il successo sta arrivando e la band, che forse neppure in paese tutti conoscevano, oggi attraverso la tv è entrata in tutte le case e non solo dei cepranesi.