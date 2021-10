Una serata che rimarrà nella storia della gastronomia italiana. Lo chef stellato apprezzato in Italia e all'estero Francesco Sodano patron del ristorante "Il faro" di Capo D'Orso Maiori, ha realizzato un piatto straordinario: cioccolato sale e olio extravergine Licinius che ha emozionato i palati più esigenti. L'olio di nicchia Licinius è stato il protagonista in assoluto per tutto l'evento che ha incantato gli artisti del gusto, la stampa, la Rai, fotografi e cameraman.

Degustato e apprezzato dagli chef stellati: Francesco Sodano , Paolo Gamaglia ed Emanuele Natalizio chef dell'olio extravergine, premiato Mipaaf per la miglior carta degli oli in Italia. «Non nascondo l'orgoglio e l'emozione che il nostro Liciunus viene utilizzato per esaltare piatti stellati» ha dichiarato entusiasta Ernesto Di Muccio, "padre" dell'olio Licinuis.