Oggi c'è stato un grande e irripetibile appuntamento per l'azienda agricola "Di Muccio", con il suo pregiatissimo Licinus olio extravergine, già pluripremiato a livello nazionale e mondiale. Ha debuttato al grande evento: "Tuffolio Artisti del Gusto", evento dedicato alla cucina mediterranea, che si è tenuto oggi nella suggestiva locaction di Villa Vazia Bacoli. La kermesse dedicata ai migliori oli extravergine d'oliva italiano . L'azienda agricola Di Muccio parteciperà con due oli: Licinius viride e Licinius Ex Albis Vlivis , già pluripremiati a livello nazionale e internazionale, come l'oro d'I t alia e l'oro del mediterraneo.

All'appuntamento si sono accreditati oltre 50 chef. Con l'azienda di Muccio sarà presente lo chef stellato Michelin di grande spessore on Italia e all'estero chef Fancesco Sodano con il suo team excutive che del pregiato ristorante del "Faro di Capo D'Orso" a Maiori in costiera amalfitana . Lo chef con la sua indiscussa bravura creerà al momento raffinati piatti e dessert con gli oli Licinius. All'evento sarà presente anche la stampa. Il tutto sarà presentato e moderato dal conduttore televisivo Andrea Bignardi.

Un viaggio nel gusto e nei sapori con prodotti dell'eccellenza nazionale. Da Cassino Di Muccio, che produce l'oro verde Licinius la cui qualità è riconosciuta nel settore enogastronomico a livello nazionale, porterà alto il nome del territorio.