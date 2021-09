"Bailame". È questo il titolo della nuova canzone di Crescenzo Ruscito, in arte Dj Cresh, che sta conquistando il popolo del web. Nei giorni scorsi è stato pubblicato su Youtube il videoclip ufficiale della canzone che sta riscuotendo già grandi consensi. Un filmato dove non mancano le sorprese. Infatti nel video c'è anche la partecipazione dell'ex calciatore Fabrizio Miccoli che al suo attivo può contare esperienze professionali come attaccante nel Lecce, nella Juventus e nel Palermo. «Ho voluto rendere omaggio al Salento con "Bailame", sulle note di Nacho, tutto da ballare" ha spiegato Dj Cresh.

Un progetto musicale che vede il «sound curato dalla produzione di Robert Torch (Fiamma Records).

Nel videoclip scenografie e panorami mozzafiato: Lecce, la cava di Bauxite di Otranto, la grotta della Poesia di Roca, Torre Dell'Orso, Torre Sant'Andrea, Faro della Palascia, la Casa di Vincent di Guagnano e infine nella magnifica location della distilleria De Giorgi di San Cesario. Nel suo videoclip per la prima volta compare anche la partecipazione in veste da protagonista, la salentina Ilaria Greco, sua manager nonché autrice del testo della canzone, nota soprattutto come esperta di comunicazioni nel settore eventi e spettacoli. In più la partecipazione della più amata dj del Salento La Pam».

Tanti colori, tanto divertimento, per un brano che sui canali social sta spopolando. Dalla sua pubblicazione sono molti coloro che hanno visto, apprezzato e condiviso l'ultimo lavoro di Dj Cresh. E il successo è testimoniato proprio dai numeri. Infatti "Bailame" è riuscito in pochi giorni a raccogliere oltre centomila visualizzazioni solo su Youtube.