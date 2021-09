Camilla ed Emanuele sfidano i campioni mondiali di fisarmonica; la Ciociaria a Monaco per la conquista della coppa mondiale di fisarmonica Cia (Trofeo Mondiale CMA e 46° premio Internazionale Città di Castelfidardo PIF). I colori ciociari indossati da due giovani fisarmonicisti, studenti del Gianluca Pica Music Studio di Anagni. Camilla Celletti di Piglio di 13 anni ed Emanuele Viti di 16 di Anagni, sono stati selezionati per rappresentare l'Italia nei tre più importanti concorsi di fisarmonica di livello mondiale, corrispettivamente nella propria categoria.

Il Maestro Pica: «Chissà se dopo l'europeo di calcio e grandi risultati nelle olimpiadi, sarà anche la volta della musica e della fisarmonica». La scuola del M° Gianluca Pica (musicista di Renzo Arbore l'Orchestra Italiana), non è nuova a questi successi. Basti pensare che dall'ottobre del 2000, ha ottenuto nel contesto di questi tre prestigiosi concorsi, circa 10 primi posti con fisarmonicisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Camilla ed Emanuele hanno iniziato lo studio all'età di 5 anni, prima con la tastiera elettronica e pianoforte e poi direzionando la loro passione allo studio della fisarmonica classica e moderna e oggi, la passione per la musica e per la fisarmonica, porterà i due giovani sui palcoscenici dei teatri più prestigiosi al mondo.

I due giovani artisti, in un video su YouTube del 2016, hanno superato sei milioni di visualizzazioni, con la cover del brano Sùbeme la Radio (Gianluca Pica, Emanuele Viti, Camilla Celletti e Michael Imperia).

Un video in cui si fonde l'arte pianistica e fisarmonicistica. Entrambi i giovani artisti hanno al loro attivo numerose vittorie.