Per un pizzaiolo e ristoratore vincere un premio ad un concorso è sicuramente motivo di soddisfazione, visto che si confronta con avversari e colleghi provenienti da tutta Italia o da varie parti del mondo se si tratta di un evento internazionale. Ma quando ad attribuire un riconoscimento internazionale sono i clienti la vittoria assume un sapore diametralmente diverso e sicuramente più prestigioso. E questo ha riguardato il pizzaiolo e ristoratore Angelo Fanella meglio conosciuto come "Sor Pizzitto" che è tra l'altro il nome della sua florida attività nella zona di via Chiappitto.

Ad attribuire il premio niente meno che la piattaforma mondiale Tripadvisor che ha inserito l'attività di Angelo Fanella nel 10% dei migliori ristoranti del mondo. Quanto Fanella ha ricevuto la comunicazione si è emozionato proprio perché il premio mondiale gli è stato attribuito per capacità, professionalità e maestria nella preparazione delle pizze, dalla sua clientela.

Che sappiamo sulla piattaforma Tripadvisor non fa sconti a nessuno.

«Il premio "Travellers' Choice 2021" questo il messaggio inviato a Fanella da Tripadvisor è un riconoscimento ai ristoranti che offrono continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo. Nell'ultimo anno le strutture vincitrici come la vostra hanno ottenuto recensioni e punteggi positivi dai viaggiatori. In questo anno particolarmente difficile vi siete fatti notare offrendo agli ospiti un servizio ed esperienze eccellenti grazie e ancora congratulazioni per il vostro meritato premio». Insomma meglio di così per un ristoratore non si può. Congratulazioni.