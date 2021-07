Un modo originale per valorizzare le nostre eccellenze.

E' stato presentato oggi a mezzogiorno, nella Sala della Ragione del Comune di Anagni, il progetto "Safari d'arte – La Strada del Vino Cesanese". Ma di cosa si tratta? Per offrire una nuova esperienza di viaggio, l'associazione la Strada del Vino Cesanese e l'associazione Ara Macao, con un progetto cofinanziato da Regione Lazio e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, della Provincia di Frosinone, del Comune di Anagni, del Gal Ernici Simbruini e di Skal International Roma, hanno realizzato una caccia al tesoro, un tour esperienziale, "Safari d'arte", già prodotto con successo in molte città italiane.

Grazie all'app "Safari d'arte", sarà possibile sperimentare percorsi dinamici e scoprire tutte le eccellenze del territorio, gustare i loro migliori prodotti e apprezzare la loro calorosa accoglienza.