Ancora uno speciale sul giovane e talentuoso produttore di Cervaro Andrea Iervolino. Questa volta a dedicarglielo è stata la Rai con Primo Set su Rai2 Hd. Iervolino ha ricordato i suoi inizi, dal primo film a 15 anni con il porta a porta ai negozi di Cassino per «chiedere uno sponsor» fino ai grandi successi: oggi è uno dei 500 uomini più potenti nel mondo dell'entertainment e del cinema. Incluso anche nella lista dei Top 10 italiani più influenti dell'anno.

Nell'intervista ha raccontato la sua passione, le sue idee, le sue intuizioni con grande modestia e ironia.

E afferma: «Sono convinto che in Italia sia possibile fare film da distribuire in tutto il mondo: se vedete bene, nelle nostre produzionile maestranze sono italiane, spesso anche gli attori, gli autori, i registi. È l'Italia da esportare in tutto il mondo adattando il prodotto alla distribuzione internazionale». Poi svela: «Abbiamo un progetto segreto sul Covid. Ma lo annunceremo più avanti».

Intanto è riuscito ancora una volta a lasciare Hollywood a bocca aperta con un format spaziale che riprende le sue stories su Instagram che lo stesso giovane produttore di origini cassinati definisce come il suo progetto «più ambizioso che ci porterà oltre i limiti terrestri». Si tratta di un «programma spaziale che vedrà la sua società di produzione registrare contenuti web, film, concerti ed eventi live, nello spazio». E il bello è che è tutto vero. Questo sarà possibile grazie a professionisti della sua produzione che hanno lavorato come dipendenti della "Space-X di Elon Musk", che ha lanciato un'altra capsula nello spazio. E a descrivere il progetto è proprio Iervolino, che non conosce confini: «Entro la prima metà del 2023 avremo il primo evento live, nello spazio».