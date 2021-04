Tre studenti di economia, di età compresa tra i diciannove e i ventuno anni, appassionati di finanza e con in mente un obiettivo entusiasmante: avvicinare i ragazzi alla materia economica e finanziaria con la divulgazione di alcuni concetti basilari e fornendo loro pareri sugli investimenti. Nasce così il progetto "3 Finance" grazie a tre amici, tutti nati a Sora, Mattia, Lorenzo e Mathias, con lo scopo di parlare di economia e finanza attraverso un linguaggio semplice adatto ai ragazzi dai 15 ai 20 anni.

"Il nostro pubblico di riferimento è composto principalmente da ragazzi della scuola superiore e il nostro obiettivo è quello di introdurli in questo mondo, con la speranza che i nostri servizi possano essere l'inizio di un interesse da coltivare rendendosi protagonisti del proprio apprendimento", spiegano i tre studenti in una nota.

Proponendosi come punto di riferimento per i giovanissimi, i tre amici hanno prodotto "Finanza a piccoli passi", il primo volume di una collana di piccoli manuali base, di una trentina di pagine l'uno, per chi si avvicina per la prima volta al tema, un'opera comprensibile ai giovani, capace di arrivare a tutti grazie a un linguaggio semplice e lineare.

Rendere alla portata dei più giovani il mondo della finanza, che può sembrare complesso, è l'obiettivo dichiarato. Un progetto che è solo all'inizio e che promette di fornire importanti strumenti di conoscenza ai ragazzi per potersi districare nel complesso mondo dell'economia e della finanza. Tutte le info sono reperibili sul sito 3finance.it