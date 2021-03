L'associazione europea "Amici di San Rocco" di Capriate al Volturno (Caserta) ha bandito un concorso nazionale di pittura sul tema: un dipinto per San Rocco.

Il concorso è nato dall'idea di fratel Costantino De Bellis, fondatore e presidente della stessa associazione. L'arciconfraternita di San Rocco di Sora ha raccolto subito l'invito affidando l'incarico di realizzare il dipinto all'artista sorana Eleana Spaziani, nota e molto apprezzata per le sue opere di arte sacra e per i lavori di restauro in molti luoghi di culto come la chiesa di San Vincenzo Ferreri.

Su una tela delle dimensioni di un metro per uno e mezzo l'artista raffigurerà episodi della vita del Santo pellegrino di Montpellier. L'opera realizzata sarà esposta a Capriate al Volturno nel museo iconografico dedicato a San Rocco, dove la figura del Santo è declinata in ogni forma e colore. «I miei colori parlano di me, sono forti, caldi, hanno potenza. Sono capace di dipingere senza mai fermarmi, è la mia vita, la mia forza, ci metto il cuore e tanta femminilità nelle mie opere, basta vedere i dipinti sulle donne che hanno tanta bellezza intorno a loro», spiega con tono appassionato Eleana Spaziani, nata a Sora dove ha frequentato l'istituto d'arte "Valente" per poi conseguire il diploma di laura all'Accademia dei belle arti di Frosinone.

Elena dipinge sin da giovanissima, con una produzione che utilizza molteplici tecniche: pittura a olio, acrilica e acquarellata, decorazioni su vetro, stoffa e ceramica, incisioni e bassorilievi, iconografia sacra, tecniche del restauro. Un'attività artistica orientata prevalentemente su restauro, decoro, pittura l'oeil, murales e soprattutto arte sacra.