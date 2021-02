Le eccellenze del territorio in prima serata.

Mercoledì sera in televisione si è parlato di Broccostella e di Sora. Su Rai Uno, ospite del programma "I soliti ignoti" condotto da Amadeus, l'imprenditore di Broccostella Adriano Mantova che ha portato in tv il suo apprezzatissimo olio spray, che negli anni ha attirato l'attenzione dei mercati, non solo di quello nazionale, sia per le sue qualità, ma anche per il facile e comodo utilizzo a tavola.

Facendo zapping, con la quinta puntata dell'undicesima edizione del programma in onda su TV8 "Italia's Got Talent", ci si è potuti gustare la dinamica performance di tre giovani artisti del gruppo "Keet&More". A strappare l'applauso della giuria e del pubblico in sala sono stati i tre amici Lorenzo Spinato, Luca Del Rosso e Mario Rea, che si sono conosciuti all'università de L'Aquila, due dei quali sono sorani.

Promozione assicurata per il gruppo musicale con i fatidici "quattro sì" dei giudici Joe Bastianic, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi. Tutti e quattro i giudici sono rimasti colpiti dalla bravura del trio che ha stregato il pubblico con i brani di blue grass country.

Poi il simpatico siparietto con Joe Bastianich che ha voluto cantare e suonare insieme ai ragazzi indossando una parrucca per non sfigurare al cospetto delle chiome particolarmente folte e lunghe dei tre giovani artisti. Un momento di televisione che rimarrà custodito nei ricordi della band, che ha messo a segno un'esibizione di successo nel celebre concorso televisivo con il punteggio massimo di "quattro sì". Entusiasti i commenti per la convincente esibizione del gruppo, composto da musicisti di età compresa tra i 25 e i 27 anni.