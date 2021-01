La passione per la musica? È scritta nel suo DNA. Una passione che ha coltivato già da piccolina. E non poteva essere altrimenti essendo tra l'altro, una figlia d'arte. La musica è nata, quindi, con lei. Passo dopo passo, nota dopo nota, fino a portarla a tagliare traguardi importanti, a raggiungere obiettivi, ma soprattutto a fare della sua passione una emozione per gli altri.

Per quanti vengono "rapiti" dal suo talento, da quella voce da brividi che incanta. E quando alla voce unisce il talento del suono, la magia è ancora più pura. Roberta Campoli, 28 anni, di Ferentino, di talento ne ha davvero tanto. Cantante pop e pianista, studentessa al biennio pop rock, al conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone. Conservatorio dove ha mosso i primi passi, prima ancora dell'adolescenza. Figlia d'arte, la madre è l'artista Milly Fortuna.

E domani sarà emozionante vederla esibire anche nella trasmissione "Uno Mattina in famiglia". Con lei alcuni compagni del conservatorio di Frosinone, Francesco Cavalieri, Alessandro Ciprani, Roberto Iadanza e Marco Stazi. I ragazzi sono prontissimi a regalare grandi emozioni e a portare in alto anche il nome del conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone. Appuntamento domani su RaiUno alle 10 a "Uno Mattina in famiglia".