Andrea Iervolino eletto uno dei 500 uomini più potenti nel mondo dell'Entertainment e del cinema mondiale.

Il produttore di Cervaro, 33 anni, è stato inoltre incluso nella lista dei Top 10 uomini italiani più influenti del cinema dell'anno, fra questi dieci compare anche il nome di Pier Silvio Berlusconi Ceo di Mediaset.

La classifica, la Variety500, viene redatta ogni anno dalla rivista di cinema più importante americana "Variety". Dieci sono gli italiani scelti nel 2020.

Tre new entry: il cassinate Andrea Iervolino, produttore internazionale ("Waiting for Barbarians" e "Arctic Dogs"); e poi Eleonora Andreatta vice presidente serie originali italiane Netflix e Domenico Procacci produttore di Fandango.

Si legge nella motivazione Variety: «Un prodigio imprenditoriale, è passato dalla creazione di siti web locali nella sua città natale di Cassino, in Italia, quando aveva solo 13 anni, a guadagnare crediti come co-produttore esecutivo in "The Merchant of Venice" del 2005, interpretato da Al Pacino e rilasciato quando aveva 17 anni».

Un anno, il 2020, segnato dalla pandemia e che ha ridisegnato anche il mondo del cinema a livello internazionale. Nelle sale con "Waiting for the Barbarians", il film imperialista con Johnny Depp finanziato dall'Ambi, ma quando è arrivato il Covid 19, Iervolino ha dovuto interrompere temporaneamente le riprese di Roma per il suo film "Eddie & Sunny" con Gabriel Luna.

Ma il produttore cassinate non si è fermato decidendo di spostare la sua attenzione strategica sull'animazione con la "Iervolino Entertainment".

Gli ultimi sforzi negli studi della sua azienda a Roma e in Serbia includono la serie "Puffins", con Johnny Depp anche come voce principale, e "Arctic Friends", uno spin-off del suo animato "Arctic Dogs" del 2019.

E proprio "Arctic Dogs" ha ricevuto il premio Migliore Animazione alla ventiquattresima edizione di Cartoons on the Bay, il festival dell'animazione crossmediale e della Tv dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com. Il lungometraggio animato è tra i titoli più visti quest'anno su Netflix US e ha dato vita allo spin-off "Puffins", serie che nelle ultime settimane ha scalato la classifica di Apple TV Italia conquistando la prima posizione, e "Arctic Friends", al primo post su Apple Tv durante la prima settimana di programmazione.