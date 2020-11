Prestigioso riconoscimento per la Pasticceria Dolcemascolo di Frosinone sempre più lanciata nel Gotha delle migliori attività italiane del settore. Matteo Dolcemascolo, infatti, è stato insignito del premio speciale di miglior "Pasticcere Emergente d'Italia" dalla guida "Pasticceri e Pasticcerie 2021" del Gambero Rosso.

Nato a Roma nel 1990, fin da bambino Matteo ha dedicato la propria vita all'arte pasticcera. Dai primi inizi nel laboratorio di famiglia insieme al padre Massimo, alla formazione in Cast Alimenti e a prestigiose collaborazioni professionali, per poi diventare appena venticinquenne Responsabile di Produzione dell'azienda di famiglia. Il lavoro nella Pasticceria Dolcemascolo ha permesso ai suoi dolci di ottenere numerosi riconoscimenti, in particolar modo i suoi prodotti lievitati, scelti dal Gambero Rosso come terzo miglior Panettone Artigianale 2017, quinto miglior Pandoro Artigianale 2018 e Miglior Panettone Artigianale d'Italia 2019.

Professionista scrupoloso e dotato di un'ottima tecnica pasticcera, Matteo Dolcemascolo ama passare le proprie giornate in laboratorio dedicandosi completamente alla produzione, sperimentazione e miglioramento sia di ricette tradizionali sia delle proprie creazioni con risultati decisamente esaltanti e soddisfacenti.