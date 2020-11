«Con grande gioia annunciamo che per la prima volta la storica Terra Sancti Benediciti ha la sua Birra di Natale, una Christmas Ale artigianale da 6,5°, creata all'interno delle antiche Tenute dell'abbazia di Montecassino per rendere omaggio e celebrare la tradizione e la magia del Natale». Con queste parole l'imprenditore Daniele Miri annuncia il primo Natale del "nettare" biondo e ambrato prodotto nella antiche tenute dell'abbazia.

Il Natale è uno dei momenti più attesi, laddove la famiglia si nutre del calore dell'amore e tutt'intorno regnano colori, profumi e speranze. «Queste tradizioni - racconta ancora Miri - non potremo viverle appieno. La Birra di Natale di Montecassino regalerà un momento indimenticabile e sarà un regalo prezioso per i vostri cari».

E poi aggiunge: nonostante il periodo buio, non dobbiamo privarci del Natale, l'intento è esattamente quello di creare l'atmosfera natalizia che tanto piace ai bambini, ma in realtà anche tanto agli adulti, perchè sono momenti di gioia e felicità. Supereremo questo periodo, tenendo duro e senza lasciarci abbattere, anche per rispetto di chi con questo virus è stato meno fortunato.

Rimanere uniti vuol dire anche guardare alla nostra terra, celebriamo quindi questo prossimo Natale con i prodotti che rappresentano il nostro territorio, dobbiamo essere tutti uniti proprio in questi momenti».

E, chiaramente, la Birra di Natale si presenta in una prima edizione limitatissima con una pregiata bottiglia in vetro da 2 litri con tappo in ceramica, addobbata con una coloratissima etichetta che raffigura l'abbazia e un antico villaggio di Cassino in festa. Ma altri particolari non mancano e sono tutti da scoprire.

L'antica masseria rimessa a nuovo continua a lavorare, senza fermarsi. "Alba" era stata l'ultima creatura e adesso arriva un'altra delizia per il palato e per "addobbare", con una specialità territoriale, questo periodo per tanti versi difficile.

La birra Montecassino continua ad avere ordini, non solo nel territorio ma anche in Italia, in Europa e anche nel mondo. Solo a metà ottobre, lo ricordiamo, i rappresentanti di una tra le maggiori agenzie turistiche della Corea del Sud si sono recate al Birrificio Montecassino per un accordo.