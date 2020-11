Una sfida straordinaria, quella a cui sta partecipando "l'oro verde" di Sant'Elia. Si tratta della prima edizione del concorso nazionale "Turismo dell'Olio 2020", promossa dall'associazione nazionale "Città dell'Olio" per «promuovere questo prodotto della terra e dare lustro alle attività commerciali che operano per la sua valorizzazione nonché per la promozione e valorizzazione del territorio locale».

Un contest molto impegnativo a cui la famiglia che gestisce il ristorante pizzeria "La Ruota" a Portella (con la signora Carmela e il figlio Roberto in prima linea) ha deciso di partecipare, raggiungendo già importanti posizioni. Il loro progetto è stato selezionato insieme ad altri 109 in tutta Italia (10 solo del Lazio). Per questo hanno chiesto al territorio di sostenere la loro iniziativa: un voto per un prodotto locale, nonché per un'identità del nostro territorio cassinate.

«C'è tempo fino al 29 novembre!» hanno ricordato Carmela e Roberto Fionda, simboli di un'attività a conduzione familiare che,oltre alla cortesia e al calore, presenta ai suoi clienti i buoni sapori della tradizione. Un progetto curato a quattro mani con l'associazione Aps pluriculturalistico. Fino al 29 novembre sarà possibile cliccare su http://www.turismodellolio.com/partecipanti cercando il progetto "#IlNostroO lioSantEliaFiumerapido".

Il progetto

Il progetto prevede la preparazione degli uliveti (preparazione terreno e potatura), raccolta delle olive, strumenti e tecniche tradizionali e attuali, macinatura, conservazione dell'olio. Rievocazioni e partecipazione attiva delle persone. Degustazione dell'olio tra gli uliveti e in sede, con la partecipazione di esperti del settore. Come produrre olio biologico secondo tradizione locale e molto altro. Oltre all'apertura di un laboratorio per adulti e bambini.