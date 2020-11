Continua a "sfornare" giovani talenti l'istituto alberghiero "Buonarroti", pezzo di storia della cittadina termale. Continuano infatti ad arrivare i risultati di una preparazione di eccellenza tanto che moltistudenti, grazieal lavorodei docenti, si stanno affermando in tutto il mondo, in strutture alberghiere extralusso e ristoranti stellati location maggiormente interessate alla professionalità messa in campo dai giovani talentuosi studenti. L'ultimo in ordine di tempo, specializzato nell'arte della gastronomia, è stato Samuele Chelucci, uno studente modello che si è diplomato brillantemente nel 2017. Da allora un successo dietro l'altro. Dopo Nizza, infatti, Londra e ora Roma passando per "Pipero" e "Vittorio" in quel di Bergamo, tutti ristoranti stellati .

«L'istituto Ipsseoa di Fiuggi - spiega Chelucci - mi ha permesso di varcare la soglia di ristoranti rinomati e conosciutissimi in tutto il mondo». «Questo sottolinea è merito degli insegnanti, persone molto preparate che hanno fatto sì che i nostri sogni si sono trasformati in obiettivi. Ho partecipato a molti stage e concorsi e mi sono classificato primo in quello che per me è il più importante», spiega. «Ossia "Farina nel Piatto".

L'ottimo traguardo raggiunto mi ha permesso di partecipare ad uno stage formativo presso il ristorante tre stelle Michel "Da Vittorio". Poi Roma sotto la guida di Luciano Monosilio e Alessandro Pipero nel ristorante "Pipero"».

«Conseguentemente, uno studio della cucina francese con esperienza a Nizza, poi Londra alla corte della sua arte culinaria. Tutto questo conclude grazie alla preparazione impartitami dagli ottimi insegnanti dell'Alberghiero della città di Fiuggi. Un istituto che trasforma i sogni degli studenti in realtà».