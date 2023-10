La sera del 9 ottobre del 1963 una gigantesca frana si staccò dal monte Toc, nelle Prealpi Carniche al confine tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, e precipitò nel bacino idroelettrico che era stato realizzato qualche anno prima per contenere e regolare le acque del fiume Piave e dei torrenti Maè e Boite. Quell'enorme invaso artificiale era delimitato, da un lato, dalla diga del Vajont che all'epoca, con i suoi 262 metri di altezza, era la più alta del mondo. L'improvviso movimento franoso determinò uno tsunami alto 250 metri, che superò il bordo della diga riversando, sul piccolo paese di Longarone, oltre 50 milioni di metri cubi di acqua. A causa di quel catastrofico evento – che sprigionò un'energia doppia rispetto alla bomba atomica che era stata sganciata su Hiroshima – morirono circa duemila persone.

Per chi volesse approfondire la conoscenza di quel drammatico avvenimento segnalo la recente pubblicazione, da parte della casa editrice Einaudi, di un'interessantissima monografia a firma dello storico dell'ambiente Marco Armiero, intitolata "La tragedia del Vajont – Ecologia politica di un disastro" (146 pagine). La lettura del breve saggio consente di comprendere meglio le ragioni – soprattutto quelle scientifiche e politiche – che condussero a quel terribile disastro, ma è utile ed illuminante anche perché tenta di individuare, attraverso l'analisi delle lunghe e controverse vicende giudiziarie che ne derivarono, le gravi responsabilità personali e collettive che determinarono quell'immane tragedia. Inoltre il libro (ed è forse questa la parte emotivamente più toccante), riporta numerose testimonianze dei sopravvissuti e dei soccorritori della prima ora, consentendo così di farsi un'idea dell'enormità di un evento che sconvolse l'opinione pubblica e segnò in maniera indelebile la storia sociale e culturale dell'Italia. Ed in verità non solo quella del nostro paese, tanto è vero che l'Unesco, nel 2008, lo ha giustamente incluso tra le maggiori catastrofi ambientali di sempre di origine antropica.

Arciero evidenzia infatti che quella del Vajont «può essere raccontata come la parabola perfetta dell'Antropocene: una storia sull'arroganza umana, la pretesa della tecnica di piegare la natura, e l'epilogo drammatico che ci ricorda la nostra piccolezza di umani di fronte alla sua forza... esso sembra davvero un esempio da manuale di questa incapacità di coniugare saperi diversi, che porta alla costruzione di una diga solidissima ai piedi di una montagna marcia, perché questo significa "monte Toc" nel dialetto locale».

La decisione di costruire una diga in quella specifica posizione era stata determinata dall'esigenza di garantire all'Italia una fonte energetica alternativa ai combustibili fossili. Ma se l'idea di convogliare le acque del Piave in un invaso artificiale di quelle proporzioni, in astratto, era da considerare assennata e buona, non altrettanto lo era invece quella di realizzarne uno alle pendici di una montagna che – già in passato – aveva lanciato diversi inequivocabili ed inquietanti segnali di pericolo. Che, per stolta miopia, per incompetenza tecnica, per scellerata superficialità o per bieco interesse, vennero invece ignorati o quantomeno sottovalutati, da molti. Racconta infatti a tal proposito Armiero che, nel 1957, c'era stato un terremoto con «pietre che schizzavano fuori dai muri»; che nel 1960 una donna del posto era stata inghiottita da un'improvvisa voragine e che, nel novembre di quello stesso anno, «una grossa frana era precipitata nel lago, alzando un'onda alta come un campanile, la quale si era poi per fortuna infranta senza fare danni sulla sponda del bacino».

Insomma, «crepe in casa, boati e tremori, alberi inclinati e animali nervosi: era questa la quotidianità del Vajont, dove un'intera montagna si era messa in movimento sulle sponde di un immenso lago artificiale». Eppure, rileva l'autore del saggio, «le ricerche geologiche che erano state effettuate sul Toc, indicavano chiaramente la necessità di misure drastiche di prevenzione del rischio, che non furono invece attuate».

La prima persona ad evidenziare pubblicamente l'inopportunità di costruire la diga proprio in quel punto, era stata la coraggiosa giornalista veneta Tina Merlin, la quale, sulle colonne del quotidiano "L'Unità", già nel maggio del 1959, aveva denunciato senza mezzi termini la gravità della situazione; paventando poi, in un articolo del 5 febbraio del 1961, il rischio che una frana di 50 milioni di metri cubi di terra e rocce avrebbe potuto precipitare nel bacino idroelettrico, determinando danni catastrofici per tutti i comuni a valle.

Alla luce dei fatti il suo triste presagio risultò sbagliato, ma per difetto, in quanto la frana del 9 ottobre del 1963 fu invece cinque volte più grande (circa 270 milioni di metri cubi). Così come era avvenuto per i sinistri avvertimenti della montagna, e le preoccupate segnalazioni dei suoi abitanti, la Merlin non venne purtroppo ascoltata; ed anzi, dopo che venne terminata la costruzione della diga, fu addirittura autorizzato il riempimento dell'invaso sino all'altezza di 700 metri, e ciò malgrado più di qualcuno avesse invece caldamente suggerito (quanto meno) di non superare i 650... Proprio per questi molteplici motivi – rammenta Armiero – sorprende pertanto che, subito dopo la tragedia, e di fronte ad evidenti implicazioni programmatiche, progettuali e politiche, «grandi firme del giornalismo italiano come Dino Buzzati e Giorgio Bocca parlarono di evento naturale imprevedibile, praticamente assolvendo le autorità pubbliche e la Sade (la società che aveva realizzato la diga, ndr) da ogni responsabilità. E, sulle pagine della "Domenica del Corriere", Indro Montanelli accusò i comunisti di essere degli sciacalli che speculavano sul lutto nazionale».

Il disastro determinò ovviamente l'apertura di un procedimento penale a carico di diversi imputati. Il giudizio durò diversi anni e si concluse, innanzi alla Corte di Cassazione, giusto in tempo per evitare la maturazione della prescrizione. Ricorda l'autore del saggio: «Il processo del Vajont, e più in generale tutte le inchieste sul disastro, ruotavano intorno alla questione della prevedibilità della frana e delle sue conseguenze... insomma si trattava di individuare e punire responsabilità personali, senza tuttavia perdere di vista le strutture di potere che avevano consentito, e sostenuto, quelle scelte criminali», anche perché, come ebbe modo di specificare il pubblico ministero Arcangelo Mandarino nella sua requisitoria finale, il principio di precauzione avrebbe dovuto imporre «l'osservanza di tutte le norme di prudenza compatibili con il rischio connaturato alla pericolosità dell'attività».

Tale sua considerazione (peraltro, in verità, condivisa da molti) determinava l'inevitabile conclusione che quel processo stava di fatto mettendo «a nudo il fondo di una società, il significato di un'epoca storica», ed evidenziava «le responsabilità della scienza, della tecnica e della burocrazia, nella protezione degli interessi sociali e politici della classe dirigente». Scrive Armiero: «Dopo tre gradi di giudizio, in Cassazione, Alberico Biadene, ingegnere della Sade, e Francesco Sensidoni, membro della commissione di collaudo della diga e ispettore generale del Genio civile, furono riconosciuti colpevoli e condannati il primo a cinque anni ed il secondo a tre anni ed otto mesi, di cui tre anni condonati. Tutti gli altri imputati vennero invece assolti, o per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove».

Subito dopo la sentenza, per evidenziare la mitezza delle condanne comminate, il quotidiano "Lotta Continua" ritenne opportuno ricordare, nella stessa pagina, la notizia che un giovane siciliano era stato condannato a due anni di prigione per aver rubato 55 lire. La sentenza definitiva, quindi, per ragioni facilmente intuibili, scontentò e scandalizzò la maggior parte dell'opinione pubblica. Furono invero in molti a chiedersi il perché le pene erano state così lievi. Evidentemente non avevano fatto sufficiente breccia, nella convinzione dei giudici, le drammatiche descrizioni di quello che i sopravvissuti ed i soccorritori avevano sentito, visto e provato, prima, durante e subito dopo il disastro.

Per descriverlo al meglio Armiero riporta testualmente ampi stralci delle loro parole, delle loro testimonianze, dei loro straziati e strazianti ricordi. Così infatti ad esempio disse Michela Coletti, la presidente del Comitato sopravvissuti del Vajont, ricordando quei secondi che le cambiarono per sempre la vita: «Una folata di vento che arriva da lontano, e fa sbattere le imposte... poi un rumore sordo, fondo, la sensazione che il letto prendesse velocità, una forza spaventosa che mi prendeva alla schiena, mi piegava in due, mi schiacciava; la sensazione di essere di gomma, di allargarmi e poi restringermi, gli occhi diventati due stelle; una pressione enorme mi tirava per i capelli, che mi risucchiava in un pozzo senza fine; mi inchiodava le braccia al corpo senza possibilità di muovermi, un gran male alla schiena, l'impossibilità di respirare».

Evidenzia l'autore del saggio: «Tutti i sopravvissuti ricordano il rumore inenarrabile che accompagnò la frana e la successiva alluvione... qualcosa che sebbene venga dalla montagna non resta fuori, ma entra dentro le persone, assorbe le case, diventa come un grande blob che incorpora tutto». Poi, «dopo tanto rumore, fu un silenzio surreale ad accogliere i primi soccorritori che arrivarono tra le rovine del Vajont... gli alpini della Brigata Cadore giunsero tra i primi, intorno alle tre e trenta del mattino, preceduti soltanto dai sopravvissuti, divenuti soccorritori».

Quando la luce dell'alba illuminò quel che restava di Longarone, ai loro occhi si mostrò il raccapricciante effetto dell'apocalisse: «Corpi mutilati senza braccia e testa... parti umane pendevano dai rami degli alberi... frutti macabri... sempre nudi, a testimoniare che il disastro li aveva deumanizzati, privati della loro dignità... la testa di una bambina che ancora aveva il laccetto della coda di cavallo, gli orecchini, i capelli biondi e gli occhi azzurri... i morti cercati e trovati lungo un tragitto di cinquanta chilometri dai luoghi della sciagura, nascosti tra i cespugli, o scavati con le mani sanguinanti da sotto le pietre o tenuti a bagno dalle travi sottostanti».

Ma anche «le rotaie della stazione di Longarone arricciate come nastri su un pacco regalo... il paese era scomparso, tramutato in un immenso greto del fiume, con ai margini pochissime case, visibilmente semidistrutte, o lesionate...». In lontananza, apparentemente insensibile al dramma appena consumato, invece, rimaneva la diga, «...intatta, grigia, severa e imponente, come sempre incassata nei fianchi della montagna, questi sì, scorticati ed erosi dall'immensa, irruente onda che l'aveva scavalcata».

Il Vajont, dunque, osserva Armiero, è «una storia esemplare per capire il rapporto tra l'ambiente e la società italiana, almeno in età contemporanea. Non si capisce il Vajont senza connettere la geologia del monte Toc e il potere economico e politico della Società Adriatica di Elettricità... se c'è una cosa che il Vajont insegna è che la scienza ha molto a che fare con il potere: la legittimazione del sapere, il rapporto con il potere politico ed economico, il conflitto tra saperi e interessi contrapposti».

E si domanda: «È stata una mancanza di multidisciplinarità a uccidere duemila persone, o il capitalismo idroelettrico, l'imperativo a massimizzare i profitti per pochi, e minimizzare le precauzioni per tanti?». La risposta giusta – quasi sicuramente – non arriverà mai. Tuttavia siamo convinti che il sinistro rumore dell'inquietudine delle coscienze dei numerosi responsabili della tragedia non è stato meno forte ed agghiacciante di quello dell'arrivo, alle 22.39 del 9 ottobre del 1963, di quella maledetta, gigantesca onda.