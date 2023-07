Venti anni fa, e precisamente il 14 luglio del 2003, morì a L'Avana un musicista forse poco conosciuto ai più ma che va invece annoverato tra i più iconici e rappresentativi del secondo Novecento: il polistrumentista e cantautore cubano Compay Segundo, al secolo Máximo Francisco Repilado Muñoz. Il nome "Compay" origina da un termine dialettale e colloquiale cubano che ha lo stesso significato di "Compadre", e cioè amico, mentre quello di "Segundo" trova il suo riferimento nella tonalità vocale di "rinforzo" (rispetto a quella principale), che caratterizzava invece la voce del grande artista caraibico.

Egli rappresentò, per tutta la sua lunghissima carriera, un punto di riferimento della musica folkloristica cubana; tuttavia inizialmente la sua fama rimase confinata – per motivi prevalentemente legati all'embargo occidentale – al suo Paese natio, o comunque all'interno del contesto culturale del centro-sud americano; e ciò sino a quando, nel 1996, grazie all'iniziativa del musicista statunitense Ry Cooder, Compay Segundo venne chiamato ad essere tra i principali protagonisti di un progetto musicale che aveva come obiettivo quello di far conoscere la musica delle "radici" del continente, e che fece storia.

Quel progetto, infatti, determinò dapprima la nascita – e poi decretò il successo planetario – del leggendario gruppo musicale dei "Buena Vista Social Club" (che però poi si sciolse, di fatto, subito dopo). Lo stesso Cooder così ritenne opportuno evidenziare in maniera assai appassionata, nelle note di copertina di quel bellissimo disco, le ragioni che lo avevano indotto a dare corpo a quella sua un po' folle idea: «La musica è una caccia al tesoro. Si scava e si scava, e a volte si trova qualcosa… a Cuba scorre come un fiume. Si prende cura di te e ti ricostruisce dall'interno… Lavorare a questo progetto è stata per me una grande gioia ed un grande privilegio… i musicisti ed i cantanti del "son de Cuba" hanno dato corpo alla musica molto raffinata e profondamente funk contenuta in questo disco in un'atmosfera totalmente isolata dal frastuono di un mondo iperorganizzato e rumoroso.

Centocinquant'anni di tradizioni popolari hanno fatto in modo che venisse sviluppato un bellissimo concetto di ensemble, che funziona come una brillante saetta piena di energia. Questo album è stato realizzato grazie alla professionalità ed alla straordinaria sensibilità di alcuni dei migliori musicisti di Cuba, la cui dedizione alla musica, e il loro rapporto reciproco, ritengo che siano da definire unici, secondo la mia personale esperienza».

L'album – che venne registrato a L'Avana in soli sei giorni nel marzo del 1996 e che venne poi pubblicato nel settembre dell'anno successivo – in un primo momento passò piuttosto inosservato; ma poi, grazie alle entusiastiche recensioni della critica, e ad un inarrestabile "passa parola" del pubblico, finì per ottenere un successo travolgente in tutto il mondo; tanto è vero che – tra la fine del 1997 ed il 1998 – era facile sentir risuonare un po' ovunque la potente e accattivante colonna sonora delle canzoni che lo componevano. Come la famosa "Chan Chan" (scritta, per l'appunto, proprio da Compay Segundo), o "Dos Gardenias", oppure "Orgullecida" e "Candela", che, tra le altre, accompagnarono per mesi – assai piacevolmente – la nostra quotidianità. Esse fecero sì che "Buena Vista Social Club", da nome di una band, e da titolo di un semplice album, si trasformò in breve tempo in un vero e proprio "marchio culturale" che identificava una zona geografica, una musica di genere e addirittura un modo di vivere e sentire.

La forza trascinante di quel progetto musicale fu talmente forte e travolgente che persino il grande scrittorie indiano Salman Rushdie, nel suo romanzo newyorkese "Fury", ritenne opportuno rendere omaggio al suo potere evocativo, descrivendo infatti, in una delle pagine, le lunghe e calde giornate del 1998 come «quell'estate di Buena Vista». Nick Gold, il dirigente dell'etichetta World Circuit che pubblicò l'album, recentemente ha avuto così modo di ricordare quell'irripetibile momento storico: «Buena Vista è stato un evento unico nella vita.

Sapevamo di aver fatto un disco speciale, ma nessuno poteva immaginare il successo che avrebbe poi avuto». Ed infatti non solo vendette oltre otto milioni di copie (diventando il più venduto della storia musicale di Cuba…), ma vinse anche un Grammy Awards come "Best Traditional Tropical Latin Album", ed è stato inserito da Billboard al 260° posto della classifica dei migliori di ogni tempo. Inducendo addirittura qualcuno a definirlo (in maniera forse un po' esagerata…) come «l'equivalente della musica mondiale di The Dark Side of the Moon». Il successo planetario che ottenne fu – a dire il vero – una grande sorpresa per tutti, anche per Cooder, il quale voleva soltanto realizzare qualcosa che fosse in grado di dare opportuno risalto ad una musica che – a causa dell'embargo statunitense – era rimasta pressoché sconosciuta ai più.

Per farlo, il chitarrista statunitense riunì attorno a sé un folto gruppo di musicisti cubani (ed africani, i quali però nemmeno compariranno sulle note di copertina per questioni formali di "visto di ingresso"…) e li invitò ad esprimere tutta la loro creatività e la loro maestria tecnica. Il risultato fu memorabile. Così come lo fu anche la copertina del disco – bellissima – che ritrae il passeggio in un'assolata strada della capitale cubana. I brani che compongono "Buena Vista Social Club" costituirono poi il principale, prezioso e godibilissimo contesto sonoro dell'omonimo celeberrimo film del regista tedesco Wim Wenders del 1999 (che peraltro fu candidato all'Oscar nel 2000, come miglior documentario).