Ci sono dischi che hanno segnato per sempre la storia della musica moderna, e per i quali il tempo non sembra essere mai passato. Tra di essi c'è, senza alcun dubbio, "The dark side of the moon" dei Pink Floyd, che rappresentò il punto di svolta della luminosissima carriera del famoso gruppo inglese, e che venne pubblicato il 1° marzo del 1973, e quindi esattamente cinquant'anni fa. Da quel lontano giorno, di quel leggendario album ne sono state vendute oltre cinquanta milioni di copie in tutto il mondo.

Ed è stato calcolato che ogni settimana – ancora oggi – ne vengono acquistate tra le ottomila e le novemila unità! La genesi di quello straordinario 33 giri è piuttosto curiosa. Perché, a differenza della maggior parte dei progetti musicali che venivano realizzati a quei tempi, non venne ideato e composto "da zero" in studio, ma fu invece un "prodotto creativo" che prese forma – progressivamente – da una serie di idee che già da qualche tempo la band aveva sottoposto al vaglio del pubblico europeo ed americano durante i numerosi concerti che teneva all'inizio degli anni settanta.

Il disco di fatto assecondava l'idea dell'indiscusso leader del gruppo – Roger Waters – di voler costruire un "concept album" che abbracciasse temi piuttosto delicati e scottanti come la morte, la pazzia, la ricchezza, la povertà, la guerra, l'inesorabile scorrere del tempo e la pace. Nel corso di un'intervista Waters rivelò che era sua intenzione parlare «delle pressioni e delle preoccupazioni che, in un certo senso, tendono ad allontanarci dalla piena realizzazione, sul piano pratico, dal potenziale che ognuno di noi ha dentro di sé». David Gilmour (che riuscì a sublimare i brani che lo componevano con la sua celebre raffinatezza chitarristica) a tal proposito disse: «Credo che Roger volesse alludere alla pazzia, a tutte le pressioni della vita moderna e a tutte le cose che uno deve affrontare e che contribuiscono a fare impazzire le persone».

Il riferimento implicito al dramma che aveva vissuto il loro ex compagno Syd Barrett è evidente, tanto è vero che, proprio Waters, una volta ebbe a confessare: «Syd era stato la principale forza creativa del primo periodo del gruppo, e il fatto che la schizofrenia lo avesse sconfitto fu un duro colpo... quando una cosa del genere capita a qualcuno di cui sei stato molto amico, cominci a riflettere su quanto siano delicate ed effimere la nostra sfera emotiva e le nostre capacità mentali. Ho sempre guardato a Syd pensando: quello avrei potuto essere io». Secondo il ricordo di Nick Mason (che è l'unico componente ad essere stato sempre presente durante la travagliata storia del gruppo), «all'inizio Roger voleva parlare delle pressioni della vita moderna – lo spostarsi continuo da un luogo all'altro, i soldi e via di seguito – ma poi lo trasformò in una riflessione sulla pazzia».

Per Richard Wright, invece, i testi scritti dal suo compagno di palco erano una sorta di trattato critico, sotto forma di "opera musicale", sul business moderno e sulle sue innumerevoli storture e contraddizioni. Waters non molto tempo fa è tornato sull'argomento ed ha chiarito che il messaggio centrale dell'album era il seguente: «La vita non è una prova. Per quanto ne sappiamo ci viene data solo un'opportunità, e dobbiamo fare le nostre scelte in base al credo morale, filosofico e politico che abbracciamo... esse sono influenzate da una serie di considerazioni politiche, dal denaro e dal lato oscuro insito nella natura di ognuno di noi. Chiunque, nel suo piccolo, ha l'opportunità di rendere il mondo un posto un po' più luminoso o un po' più oscuro. Abbiamo tutti la possibilità di mettere da parte la nostra tendenza ad essere egoisti, cattivi ed avidi. Tutti noi lasciamo un piccolo segno sulla tela della vita».

Tale propositiva visione, tuttavia, osserva il bassista inglese, cozza inevitabilmente con il fatto che è sostanzialmente impossibile vivere in modo più saggio in quanto «in una società come la nostra l'individuo è troppo preso dalle proprie ambizioni e dal proprio arrivismo». Nonostante la profondità e la delicatezza dei temi trattati nel disco, i testi di Waters risultano tutto sommato piuttosto semplici e diretti. Tanto è vero che lo stesso leader del gruppo temeva potessero risultare banali.

Tuttavia fu (anche) la loro evidente immediatezza a rendere "The dark side of the moon" facilmente fruibile, ed a farlo apprezzare al grande pubblico in ogni parte del mondo. La registrazione dell'album – che avvenne nei leggendari Abbey Studios di Londra – iniziò nel maggio del 1972. Ma durò per molti mesi, perché le sessioni erano sovente intervallate da lunghe pause dovute ai concerti che la band teneva in giro per il mondo, ad alcuni "momenti di riflessione creativa" che i quattro si concedevano spesso e volentieri, ed anche perché Waters – fan sfegatato dell'Arsenal – interrompeva il lavoro ogni volta che poteva per andare a vedere le partite della sua squadra del cuore.

Ricorda infatti Alan Parsons (il quale era stato scelto come ingegnere del suono del disco in forza del suo prestigioso curriculum: era stato infatti uno degli assistenti tecnici di studio quando i Beatles avevano inciso lo splendido "Abbey Road", ed aveva già collaborato con i Pink Floyd per i precedenti "Ummagumma" – del 1969 – e "Atom heart mother", del 1970): «Se la sera c'era la partita, staccavamo presto; dei match importanti Roger non se ne perdeva neanche uno!». La band decise di iniziare a registrare fissando sul nastro la dolcissima (e filosofica) "Us and them"; poi si mise a lavorare sulla celeberrima ed iconica "Money". A tal proposito, raccontò Waters, «effettuai le incisioni in una baracca che stava in fondo al giardino, lanciando delle monete in una grossa impastatrice alimentare di tipo industriale, che mia moglie usava per mescolare l'argilla».

Sempre Parsons, in merito alle modalità esecutive delle registrazioni dei brani che componevano il disco, così rammenta: «Lavorammo in un modo completamente diverso dai precedenti album... stavolta avevano canzoni che avevano già suonato diverse volte dal vivo, perciò la cosa aveva già una sua architettura... The dark side of the moon era già cosa fatta. Aveva una struttura compatta. Non c'era bisogno di star lì a spaccarsi la testa per mettere in piedi i brani, anche se, naturalmente, queste crebbero e si svilupparono durante il processo di incisione. Insomma, i pezzi erano già tutti lì... i Floyd erano dei veri sperimentatori del suono, ce l'avevano nel sangue. Lavorare come tecnico assieme ad un gruppo del genere era un sogno che si avverava».

Ed in effetti il gruppo britannico amava sperimentare nuove forme compositive, utilizzando spesso i sintetizzatori (che allora cominciavano a trovare sempre maggiore spazio), e suoni esterni, inusuali, che avevano lo scopo di arricchire le canzoni con effetti speciali particolarmente evocativi. Molti di questi vennero scelti con cura maniacale da Waters e dai suoi compagni pescando nella "biblioteca" degli Abbey Road Studios. Creando così, di fatto, un nuovo modo di realizzare e "costruire" musica. Eppure, l'esuberanza creativa e la coraggiosa intraprendenza della band britannica raramente veniva a manifestarsi all'esterno.

Tanto è vero che lo stesso Parsons ricorda distintamente che «non li vedevi mai saltare di gioia quando qualcosa andava per il verso giusto. Magari, dopo la take di un fantastico assolo di chitarra, Roger se ne usciva con una cosa del tipo: "Bè, direi che questa non era affatto male, Dave!"». E, proprio con riferimento ad uno di quei memorabili assoli, sempre il famoso ingegnere del suono ebbe infatti occasione di dire: «Erano tutti improvvisati... Gilmour credeva (e crede ancora oggi) nella fortunata magia della creazione estemporanea... e riteneva che, in genere, la prima take fosse sempre la migliore».

Quando fu il momento di dedicarsi alla registrazione di "The Great sig in the sky", i membri del gruppo – ma soprattutto Parsons – vollero provare ad arricchire la tensione emotiva che gli splendidi accordi trovati da Wright in verità già evocavano, attraverso l'interpretazione di una voce femminile che fosse particolarmente ispirata. Tra le coriste che furono ingaggiate (per un compenso di appena 30 sterline...) c'era anche tale Clare Torry, la quale arrivò negli studi londinesi la sera di domenica 21 gennaio 1973, in verità senza troppo entusiasmo.

La corista così ricorda quei momenti che sono poi entrati di diritto nella storia della musica moderna: «Non sapevo granché dei Pink Floyd... non erano certo la mia band preferita... non si persero troppo in spiegazioni... Gilmour fu l'unico a comunicare veramente con me... mi dissero soltanto: c'è una canzone per la quale non sappiamo bene che pesci prendere... ascoltai la traccia e chiesi: cosa volete che faccia? E loro risposero: non ne abbiamo la benché minima idea... e allora cominciai a cantare: "Ooh... ooh... aah... aah... baby, baby... yeah, yeah..." e loro dissero: no, no, no... non così! Prova ad eseguire delle note più lunghe. Piano piano iniziai a prendere confidenza con il pezzo... a dire il vero non sapevo bene cosa fare... poi pensai... forse dovrei immaginare di essere uno strumento musicale... ed iniziai ad intonare una serie di note. Alla fine della take Gilmour disse: la direzione è quella giusta...».

Mentre tornava a casa, Torry non era affatto soddisfatta di quello che aveva appena fatto e soprattutto di come aveva cantato, tanto è vero che era fermamente convinta che la sua registrazione sarebbe stata cestinata. Ed invece – come noto – non solo non andò così, ma quella incredibile performance è poi diventata la perfetta sublimazione melodica di uno dei pezzi più belli della storia del rock.

A dimostrazione di quanto quella straordinaria interpretazione rese quel brano (di per sé già bellissimo) un immortale capolavoro, c'è un aneddoto che probabilmente non tutti conoscono. Dopo essere andata in pensione («Non lo feci prima perché se avessi intentato un'azione legale nel pieno della mia carriera sarei stata bollata come piantagrane...»), e ritenendo (giustamente) di aver contribuito in maniera concreta alla creazione dell'immortale melodia di "The great gig in the sky", la Torry presentò ricorso davanti all'autorità giudiziaria inglese, e ciò per ottenere – seppur a distanza di decenni – il riconoscimento dei diritti d'autore che pensava fosse giusto che le spettassero.

Il giudizio finì per darle ragione, tanto è vero che su tutte le copie del disco che sono state stampate dopo il 2005, gli autori del brano sono infatti indicati come "Wright / Torry". La cantante e i Pink Floyd raggiunsero poi un accordo – mai reso pubblico – in merito all'indennizzo economico a lei spettante per quella memorabile interpretazione. La registrazione di "The dark side of the moon" terminò il 19 febbraio del 1973, e, dopo la sua uscita, buona parte della critica si rese subito conto della grandezza e dell'importanza che quell'album avrebbe poi effettivamente avuto per la storia della musica moderna. Grandezza ed importanza che – come già detto – sono state confermate da un successo planetario talmente grande da collocarlo, secondo alcune classifiche di settore, al terzo posto assoluto tra quelli più venduti di sempre.

Roger Waters a tal riguardo una volta disse: «Credo che una delle ragioni per cui quel disco funziona ancora sia che ogni generazione di adolescenti decide di andarselo a comprare nello stesso momento in cui gli ormoni iniziano a scorrere nelle vene, e allora sentono la necessità di ribellarsi allo status quo». David Gilmour, a sua volta, ricordando i tempi immediatamente successivi all'uscita del disco, ammise: «Ci rendevamo conto che quell'album avrebbe riscosso un successo commerciale e di critica superiore a tutto ciò che avevamo fatto in passato... sapevo che stavolta avevamo fatto un salto di qualità, ma era davvero impossibile prevedere una longevità di tale portata nelle vendite e nelle classifiche».