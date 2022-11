In una recentissima intervista, il grande cantautore piemontese Paolo Conte (che il prossimo 6 gennaio compirà 86 anni), ha confessato di non avere «più tanta voglia di musica. Una volta passavo tutte le mattine al piano. Adesso da due anni non tocco la tastiera... chissà se l'ispirazione mi verrà ancora a cercare. Prima scrivevo tutti i giorni... ho lavorato tanto, troppo: quando è così senti il serbatoio che si esaurisce. Provi a scrivere, ma non esce fuori nulla. È proprio difficile concepire canzoni nuove. È come provare ad arrampicarsi sui vetri... basta così... oggi mi piace disegnare, improvvisare. Ma al momento non ho un progetto, ho tante cose nel cassetto, e prima o poi dovrò fare ordine... Per fortuna che c'è la pittura, una mia vecchia passione, addirittura più antica della musica. Dipingere mi rilassa, la musica mi tiene in tensione».

Questa (un po' malinconica) confessione non solo ci induce a riflettere sul tempo che inevitabilmente passa per tutti, ma anche sul fatto che anche i grandi artisti, prima o poi, perdono purtroppo quella forza creativa che stimola ed alimenta la loro attività. Questo dispiace sinceramente, perché Paolo Conte, a mio modesto avviso, va senza alcun dubbio annoverato tra i più importanti esponenti della storia della musica leggera italiana. Anche se tra le decine di album che lui ha pubblicato nel corso della sua lunghissima carriera quello che preferisco in assoluto è quello intitolato "Concerti" (lavoro del 1985 che considero, per diverse ragioni, praticamente "perfetto"), ritengo tuttavia che il vertice creativo lo raggiunse quando, nel 1987 (e quindi esattamente trentacinque anni fa), regalò al pubblico un vero e proprio capolavoro, intitolato "Aguaplano".

Quel doppio disco costituisce una sorta di perfetta "summa" dell'originalissima forza compositiva del grande cantautore astigiano, e dimostra la sua inusuale capacità di riuscire a sintetizzare le influenze tipicamente "classiche" (che poi sono l'evidente base della sua formazione ed ispirazione), con la musica più "moderna" (basterebbe pensare infatti all'utilizzo della batteria elettronica per l'arrangiamento de "Gli impermeabili", brano di una bellezza mozzafiato, che impreziosisce l'album "Paolo Conte", del 1984). L'artista piemontese è sempre stato ritenuto un autore molto "colto e raffinato", il quale non ha mai strizzato l'occhio alle facili mode.

Timidamente arroccato nel cuore della sua arte, ha spesso descritto, con splendide pennellate sonore e linguistiche, l'Italia della sua infanzia e della sua giovinezza, che era fatta di orchestrine jazz, di fisarmoniche che riempivano i silenzi nebbiosi delle Langhe, di roboanti "Topolino amaranto", di grandi "ciclisti in fuga", di "lampi gialli al parabreez". I suoi testi sono sovente caratterizzati da un linguaggio un po' ermetico (che richiama il carattere piuttosto chiuso dell'artista), che tuttavia sorprende sempre, ammalia e comunque non è mai banale.

"Aguaplano" costituì – quanto meno per il panorama musicale italiano dell'epoca – una specie di collante melodico tra la musica "colta" e quella meno impegnata. Quel disco sintetizzò meglio di altri l'universo percettivo di Conte, spaziando dall'America Latina alla Francia, dall'Africa all'Europa, dal Piemonte a Napoli, regalandoci alcuni brani di grande suggestione. Il disco comincia con l'omonima canzone, con un intro memorabile, raccontandoci di un pianoforte "a coda lunga, nero", che è stato gettato da chissà chi, nel cuore dell'Atlantico, al largo del "fiume di gennaio". Poi, uno dopo l'altro, una serie di piccoli gioielli musicali consentono a colui che decida di affrontare l'ascolto dell'album senza preconcetti e pregiudizi, di percepire il raffinato flusso creativo del cantautore.

Il quale alterna con estrema disinvoltura essenziali arrangiamenti (pianoforte e voce), con altri invece addirittura sontuosi, e più di qualche volta mescola atmosfere "sinfoniche" con le sonorità tipiche degli anni 80. Basterebbe pensare infatti a "Max", il cui lungo finale strumentale stordisce per la sua forza melodica, e si vorrebbe non finisse mai; ed al ritmo sincopato di "Blu notte", esaltata da uno struggente riff di clarinetto che descrive, con grande classe, gli sfrangiati e tormentati contorni di un vecchio rapporto sentimentale. Perché Conte – va ricordato – non è solo quello lieve e gioioso di "Azzurro", di "Bartali" e di "Boogie", ma sa anche parlare come pochi – e bene – d'amore. Le sue immagini riescono infatti ad essere taglienti come rasoi e scavano a fondo nelle emozioni, mettendo talvolta di fronte ad inconfessabili verità: «Nessuno mi ama come mi amo io».

Ma Conte è un artista che riesce anche ad indulgere poeticamente nel descrittivo, calandosi in contesti lontani dal suo mondo. Ricordiamo infatti l'ipnotica "Les tam tam du Paradis", l'ironica "Midnight's knock out", o l'accorata "Spassiunatamente", nella quale il compassato artista piemontese mette in mostra la sua "sensibilità mediterranea", descrivendo in modo assai efficace, attraverso un maccheronico dialetto partenopeo, suoni, luci, odori e sapori di una città unica al mondo.

Tuttavia Conte non si sottrae nemmeno, soprattutto nei suoi testi più ispirati, alla confessione personale, ad una sorta di voyeurismo emotivo (pensiamo ad esempio al testo di "Hesitation": «Io li sentivo parlare dietro la porta del pomeriggio, chiusa a chiave, dalla mia parte. Si capiva molto poco, quasi niente, ma qualcosa si intuiva, si indovinava una specie di salto nei loro pensieri... le rose donate erano lì, in attesa di venire capite, era una scena d'amore e di esitazione stupenda»); che poi, a ben vedere, altro non è se non la raffinata sublimazione della sua forte sensibilità artistica. "Aguaplano" si chiude con un piccolo capolavoro ("Jimmy, ballando"), brano che per forza melodica, ritmica e linguistica, sintetizza mirabilmente – forse più di altri – la sua straordinaria creatività. La quale, a sentir dire l'autore, dopo decenni di brillante e continua ispirazione, si è oramai purtroppo inaridita.