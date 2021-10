Arriva su Disney+, disponibile per tutti gli abbonati senza sovrapprezzo, "Black widow", l'ultima fatica di casa Marvel e l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nei panni della letale assassina Natasha Romanoff. Il film si è portato dietro diverse polemiche, problemi e perfino una causa legale. Era infatti atteso al cinema nei mesi passati ma, causa covid, la data di uscita è slittata diverse volte fino a quando la Disney ha deciso di rilasciare il proprio prodotto sulla piattaforma streaming, prima con accesso VIP e poi compreso nel regolare abbonamento. La cosa non è piaciuta granché alla protagonista, che aveva, da contratto, diritto a una percentuale degli incassi mondiali.

Accantonate le polemiche relative a incassi, biglietti e quant'altro, il film è finalmente uscito per la gioia dei milioni di fan. La storia è la prima interamente incentrata sul personaggio introdotto con Iron Man 2. Iniziando a scavare nel passato di Natasha Romanoff ripercorriamo quello che ha fatto nella sua vita, sin da giovanissima, la Stanza Rossa: il programma dei servizi segreti sovietici con un unico obiettivo, quello di formare una schiera di assassine senza pietà e senza scrupoli, armi umane addestrate nelle arti della seduzione, della guerra e dello spionaggio. È in questo clima che vengono a crearsi contorti e strani rapporti familiari.

Natasha è cresciuta in una famiglia così, trapiantata in Ohio per una missione e inserita in una piccola e disfunzionale famiglia al soldo del KGB.

Quando la missione finisce, lei e sua sorella rimangono vittime del malato sistema di ricollocazione dei bambini.

Il film è un concentrato di azione e spionaggio come ci si aspetterebbe da una storia dedicata alla Vedova.

Tantissimi i riferimenti ai capitoli precedenti dell'universo cinematografico Marvel, tra cui la favellata storia di Budapest con Occhio di Falco. Belle sorprese nel cast, tra cui Florence Pugh che confeziona la più concreta ed interessante performance tra i personaggi di contorno. Rachel Weisz e David Harbour (il grande Jim Hopper di Stranger Things) completano la squadra dei protagonisti.