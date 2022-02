"Bayside School" ritorna sul piccolo schermo a distanza di ormai trent'anni dall'ultima stagione andata in onda nel 1992. La serie infatti si ripropone oggi al pubblico fedele e ai più giovani con le avventure di una nuova generazione di studenti della scuola Bayside. Zack Morris, diventato governatore della California, si vede costretto a chiudere numerose scuole frequentate dai ceti più popolari. Gli studenti vengono così ridistribuiti nelle migliori scuole della zona, tra queste anche la Bayside, frequentata da alunni più privilegiati tra cui anche il figlio di Zack e Kelly, Mac.

L'arrivo dei nuovi studenti romperà tutti gli schemi scolastici portando a grande scompiglio. Tra la vecchia guardia della Bayside School troviamo la già nominata coppia formata da Zack e Kelly, Jessie e A.C.

Slater, ora coach e insegnante di educazione fisica nella scuola. La serie, se considerata come una sitcom moderna, funziona come un prodotto fresco e leggero nel panorama televisivo odierno.

Paragonandola però al suo predecessore perde molto del suo appeal originale legato al mondo scolastico e all'effetto nostalgia. Sicuramente però i nuovi ragazzi sono stati in grado di tenere testa al passato, rivelandosi attori vivaci e simpatici. Le prime due stagioni di "Bayside School", accompagnate dalle originali prime quattro stagioni, sono già disponibili direttamente in streaming all'interno del catalogo Peacock, nuova aggiunta nell'offerta dei servizi Sky e gratuita per gli abbonati.