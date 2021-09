Iniziare una trilogia dall'ultimo capitolo potrebbe essere controintuitivo. Eppure è perfetto quando la trama fa da contorno a ottime scene d'azione, in un film coreografato da maestri dell'arte del combattimento cinematografico. Il resto della saga è disponibile sulle altre piattaforme di streaming, però tutto questo, fatto un breve riassunto del mondo in cui Keanu Reeves si cala col suo completo elegante, la visione resta tra le più adrenaliniche da recuperare gratuitamente su internet. John Wick è una leggenda nel suo settore professionale.

La sua capacità migliore? Essere un ottimo assassino a pagamento, implacabile e infallibile. Questo gli ha permesso di farsi una vita fuori dal "giro", in un mondo nel quale la società degli assassini è tentacolare e ben radicata nel sottosuolo urbano. Una tragedia familiare prima e un'intromissione poi lo costringono a a tornare a premere il grilletto ancora una volta. La società degli assassini chiede il conto, portandolo a infrangere una delle sacre regole che tengono in piedi questo castello di mostri armati, fino a mettere una taglia anche sulla sua vita.

In questo terzo capitolo troviamo John in fuga, dopo aver perso tutti i privilegi e la protezione di cui godeva prima. Tornando, ancora una volta, a poter contare solo sul suo macabro e terrificante talento. Dietro ogni angolo si nasconde un killer pronto a incassare la crescente taglia sulla testa di John. Il film è una dissertazione su come vadano girate le scene di azione, lotta e combattimento al cinema nel 2021.

La lezione, impartita da Chad Stahelski, è di quelle che difficilmente si dimenticano. Il combattimento rimane il punto focale di questa saga cinematografica, condensando in poco più di due ore una serie di scene d'azione tra pistole, coltelli, pugni e quant'altro. Niente da invidiare, e molto da insegnare, ai colleghi registi.

Il cast è un parco giochi di volti noti del cinema generalista e di quello d'azione: Halle Berry e Laurence Fishburne si mescolano a grandissimi artisti marziali come Marc Dacascos e Yayah Ruhian. Consigliato agli appassionati del cinema "violento" ma anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo partendo da un film colorato e curioso, che crea un mondo con regole ben definite. Disponibile su RaiPlay.