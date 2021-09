E' difficile trovare un modo per rinnovare, a vent'anni dalla nascita di un franchise, prodotti per tenere vivo il legame con il proprio pubblico. Quando iPokémon hanno esordito nel 1996, hanno ridefinito le regole dei videogiochi per con sole, con avventure di ruolo e una discreta profondità strategica accessibili a tutte le età.

Da allora il prodotto si è espanso fino a diventare ventitré film, innumerevoli serie animate e un universo di gadget per un vero e proprio impero dell'intrattenimento. Hollywood ci ha messo qualche anno ad approcciare la tematica e in passato, quando tra le colline di Los Angeles sono stati prodotti lungometraggi basati su videogiochi di successo, raramente si è giunti a dama con un risultato soddisfacente.

Stavolta l'approccio è stato intelligente, attingendo a un videogioco "minore" della saga e inserendo un uomo come Ryan Reynolds nel cast che, visti i recenti successi (Deadpool, Freeguy) si sarebbe tirato dietro una discreta fetta di pubblico. La società è quella che ci si aspetterebbe nell'universo dei Pocket Monsters, un mondo dove umani e creature fantastiche di ogni tipo convivono pacificamente. Così come nella vita reale, nel mondo Pokémon l'illegalità serpeggia: combattimenti clandestini tra queste creature, esperimenti illegali e quanto ti aspetteresti nel mondo in cui le più potenti creature della Terra vivono gomito a gomito con gli esseri umani.

In apertura del film Mewtwo, Pokémon dalle sconfinate capacità, sfugge da una struttura di ricerca, apparentemente causando un incidente automobilistico nel quale rimane vittima un uomo. Tim, ventenne rimasto solo dopo la morte della madre e con rapporti deteriorati col padre, viene a sapere che l'uomo con cui non parlava da anni è rimasto vittima di un incidente stradale. Da qui una serie di eventi inspiegabili si susseguono nella sua vita, tra cui l'incontro con un Pikachu che, sorprendentemente, parla e ha una morbosa ossessione per il caffè. Lo spirito investigativo che possiede il piccolo Pokémon sarà di aiuto a Tim per cercare di fare luce sulla misteriosa morte del padre.

Una pellicola a tratti sorprendente per il curioso taglio dato a una storia, quella dei Pokémon, già vista in moltissime salse. La cosa che più sorprende, tuttavia, sono i tratti fantastici, ma comunque credibili dei Pokémon che sembrano mostri in carne e ossa.

Disponibile su Netflix.