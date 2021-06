L'attesa per la seconda stagione di "Lupin" è stata lunga dato che la precedente si è conclusa con un cliffhanger. Lo stallo tra Youssef Guedira e il protagonista ha lasciato moltissima curiosità su come il famoso ladro gentiluomo e maestro del travestimento possa scappare questa volta. Oltre ad avere la polizia alle sue calcagna, Assane Diop deve correre dietro a suo figlio Raoul, che è stato rapito dallo scagnozzo di Hubert Pellegrini, Leonard.

Un inseguimento continuo che porta a una svolta agghiacciante sia per l'eroe sia per molti altri personaggi. Tra i numerosi e spettacolari trucchi presenti in questi cinque nuovi episodi troviamo anche temi importanti come il razzismo che complica la situazione. Nella speranza di vendicare il suo defunto padre, Assange continua a dare la caccia a Pelligrini.

Questa volta, però, Assane è immensamente motivato dopo che la sua stessa famiglia è stata messa in pericolo.

Sebbene chieda l'assistenza del suo migliore amico Benjamin Ferel, ottiene anche l'aiuto di personaggi di cui dobbiamo ancora sapere di più. Insieme escogitano uno stratagemma per consegnare finalmente Pellegrini alla giustizia. Viene poi approfondito il rapporto di Assane con le due donne che hanno avuto un ruolo significativo nella sua vita: Claire, la madre di Raoul, e Juliette, la figlia di Pellegrini con cui si riunisce. Nei nuovi episodi di "Lupin", su Netflix a partire da oggi, torna l'amatissimo Omar Sy, accompagnato da Soufiane Guerrab, Etan Simon, Hervé Pierre, Antoine Gouy e Adama Niane.