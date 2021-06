Paolo Genovese porta il cinema d'autore all'italiana nelle sale dopo aver trovato la formula per il successo con il suo eccellente "Perfetti sconosciuti". In "The Place" (su Sky on demand) il cast è un tripudio di attrici e attori di primissima categoria, volti noti e amati che si alternano tra le pieghe di un normalissimo bar romano nel quale le riprese sono svolte dal primo all'ultimo secondo. Un uomo misterioso si siede sempre nello stesso posto dello stesso ristorante.

Il suo scopo? Esaudisce i desideri di chi andrà a fargli visita. I desideri hanno, tuttavia, un costo: chi farà una richiesta, infatti, dovrà fare qualcosa come contropartita. Nessuno dei lavori chiesti in cambio è impossibile, ma quasi sicuramente questo ci metterà a disagio, costringendoci a contravvenire al nostro codice morale o etico. Poliziotti, meccanici, anziane e giovani, in carriera e disperati, tutti hanno qualcosa da chiedergli e lui, solitario, appunta tutto sulla sua agenda.

Un cast corale da far invidia che comprende, tra gli altri, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Giulia Lazzarini, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Silvio Muccino e Alba Rohrwacher, ma anche Marco Giallini, Silvia D'Amico, Rocco Papaleo e Vittoria Puccini. Impronta teatrale fortissima per il film di Genovese ma che, nel suo insieme, non convince nella messa in scena. L'esperimento, però, è interessante e coinvolgente, sorretto da prove solide e da un'idea intrigante.