Vi è mai capitato di realizzare che in realtà il mondo che solcate ogni giorno vi sembri sempre più estraneo? In "I don't feel at home in this world anymore" di Macon Blair, Ruth è un'infermiera sulla quarantina che vive in questa esatta condizione. Per quanto si sforzi di plasmare il proprio vicinato e chi le sta intorno a colpi di gentilezza ed ingenuità, il mondo continua a rigurgitare violenza e cattiveria. La goccia che farà traboccare il vaso di questa single di mezza età sarà l'immobilismo delle forze dell'ordine di fronte a un evidente caso di furto con scasso.

«Il mondo non ruota intorno all'argento di tua nonna»: è con questa frase che le viene mostrata la porta nel commissariato locale. L'incontro con Tony, sconfinatore seriale di giardini per far liberare il proprio cane dei bisogni, aprirà la strada a scenari inaspettati. A fare giustizia saranno la buona Ruth e lo stralunato Tony, tanto fantomatico esperto di tecniche di combattimento orientali quanto disfunzionale nei rapporti sociali. Modus operandi e tematica trattata, toni e interpretazioni, lo rendono un "film alla Sundance", rassegna dove infatti, nel 2017, ha raccolto il Gran Premio della Giuria nella categoria Drammatica Statunitense.

Il film si apre con premesse particolari, lasciando la fantasia navigare verso una storia ordinaria. Ma di ordinario c'è ben poco. Un umorismo grottesco che stempera il dramma esistenziale di Ruth Il film vive di alti e bassi in termini di ritmo, ma il viaggio è, tutto sommato, piacevole e, per chi non si fosse ancora confrontato con questo tipo di prodotti cinematografici, potrebbe anche risultare sorprendente. Come spesso accade nei "film Sundance" non si risparmia su niente: umorismo affilato, efferatezza e violenza.

Film che non distolgono lo sguardo quando c'è da ridere e quando c'è da menare, mostrando un'umanità colorata e variopinta, realistica in molti suoi aspetti.

I due protagonisti funzionano alla perfezione: Melanie Lynskey è un'adorabile persona normale, sopraffatta dalle circostanze che la vita le ha messo davanti, mentre Elijah Wood sveste i panni di Frodo per diventare uno stravagante personaggio. Consigliato a chi vuole provare a spostarsi di qualche metro dal cinema delle grandi compagnie. Disponibile su Netflix.