Con "Sound of Metal", titolo di Darius Marder che ricorda il capolavoro musicale con Julie Andrews, entriamo nel backstage di una piccola band metal. Una coppia dentro e fuori lo spettacolo, composta da un talentuoso batterista, Ruben Stone, e da Lou, un'armoniosa e combattiva cantante. Armati di passione, un camper e dei loro strumenti, attraversano il Paese inseguendo il loro sogno, di concerto in concerto stupiscono le folle con il loro sound ad alta intensità. Da un momento all'altro, però, qualcosa si rompe: un danno alle orecchie di Ruben gli sta velocemente portando via un senso fondamentale per la carriera che ha scelto di intraprendere. Il mondo gli crolla addosso e riemergono i demoni di entrambi, la tossicodipendenza e lo spettro di una ricaduta.

Per Lou, invece, la violenza della reazione di Ruben riporta alla mente i fantasmi dell'autolesionismo e quei tagli sulle bracce tornano a fare male al corpo ed alla mente. L'unica scelta è quella di chiedere aiuto per i problemi con la droga e per quelli dell'udito. Una produzione molto coraggiosa quella messa in campo da Caviar e Flat 7, con una scelta, quella di includere dei veri sordomuti nei ruoli dei compagni di riabilitazione di Ruben. Attori non professionisti che, però, conoscono davvero la sofferenza, la forza e la resilienza nel dover affrontare una vita diversa da quella di tutti gli altri.

I pilastri del film sono due.

Il primo è la cura con cui si descrive una tematica così delicata: c'è tanta forza nella voglia di rendere giustizia alla condizione dei non udenti, senza pietismo spicciolo, ma mostrando con il giusto calore il modo in cui, facendo comunità, il mondo dei non udenti riesce a superare le barriere sonore. Il secondo punto di forza, stavolta prettamente artistico, è quello della scelta del cast. Olivia Cooke è una musa che incanta con la delicatezza dei suoi gesti, cambiando faccia sul palco.

La sua fragilità emotiva è lo specchio delle insicurezze che Riz Ahmed porta splendidamente in scena. Perdere le certezze diventa anche, e soprattutto, una questione visiva, di percezioni, che passano tutte attraverso il corpo del suo protagonista. Paul Raci incarna alla perfezione Joe, essendo cresciuto con genitori non udenti, è in grado di comprendere su un livello intimo cosa significhi perdere l'udito. Un gigante che conquista l'attenzione in un ruolo secondario. Disponibile su Prime Video.