Tra le zone di guerra martoriate dal conflitto armato contro il sedicente Stato Islamico, l'Iraq ha pagato un prezzo molto alto. La città simbolo della resistenza all'Isis è stata Mosul, ridotta a un cumulo di macerie dai continui bombardamenti, assalti e attentati. Catturata nel 2014 dall'auto-proclamata nazione guidata da Abo-Bakr Al-Baghdadi, la città è rimasta sotto il giogo dell'Isis per due anni, durante i quali ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e culturali.

Monumenti di grande rilevanza storica sono stati distrutti: la moschea dedicata al profeta Giona, le mura millenarie di Ninive ma anche documenti e manoscritti contenuti nella biblioteca e numerose statue. Un massacro nei confronti di una storia antichissima.

Dopo una sanguinosa occupazione, l'Isis si ritira.

Nell'abbandonare la città, una lunga scia di vittime segue il cammino dei terroristi occupanti. Tra le forze che hanno combattuto senza sosta in mezzo alle macerie di quella che una volta era la loro città c'è la Swat Team Nineveh: una squadra scelta di poliziotti della città che combatte una guerra senza quartiere tra le strade della propria infanzia. Dopo aver salvato la vita al giovane Kawa, agente di polizia che sta per essere giustiziato dai miliziani, la squadra guidata dal Maggiore Jasem lo invita a unirsi a loro. Un volto fresco e giovane in mezzo a soldati le cui facce raccontano perfettamente tutte le battaglie che hanno combattuto.

Kawa si unisce così a un plotone d'elite, pronto a sferrare un assalto alle forze occupanti per scacciarle una volta per tutte.

Due elementi raccontano alla perfezione Mosul: il dialetto iracheno in bocca ai protagonisti e la forza delle immagini di una città in rovina. Diretto da Michael Carnahan, il film è potente proprio perché contiene una cosa rarissima: la guerra al terrore ma non dal punto di vista occidentale, con soldati americani impomatati ed inseriti nel contesto locale. Chi combatte è la popolazione in cerca di un'autodeterminazione. È proprio in questo contesto che gli elementi della parlata e dell'ambiente assumono la giusta forza. Il film è un ottimo prodotto di action drama, condensando un assalto indefesso delle forze irachene in una cornice temporale credibile e ben gestita. Da vedere, su Netflix.