Presentato durante la scorsa edizione del Festival del Cinema di Roma, arriva a sorpresa su Prime Video "Palm Springs", il nuovo film di Max Barbakow. Un regista poco noto che però porta in dote, come protagonisti del suo Palm Springs, Andy Samberg e Christin Milioti, due attori che hanno bisogno di ben poche presentazioni. Talento purissimo della commedia lui, presenza magnetica e grande carisma lei, uniscono le forze in una feel good comedy atipica e assolutamente fresca e coinvolgente. Il mondo delle commedie da occhi a cuoricino si sta saturando ed è, probabilmente, questo che ha portato gli sceneggiatori a pensare di ambientare una storia in un loop temporale.

Nyles si sveglia il 9 novembre vicino la sua fidanzata nel giorno in cui Tala ed Abe, due amici di Misty, stanno per sposarsi. Una giornata frenetica di preparativi per i festeggiamenti per tutti, ma al centro del ciclone c'è un uomo che cavalca la tempesta con grande tranquillità.

Nyles sembra refrattario a tutti gli sforzi che le persone intorno a lui fanno. Beve dalla mattina e si presenta alla cerimonia in abiti hawaiani. La serata scorre tranquilla finché Sarah, sorella maggiore della sposa, è in difficoltà a causa del suo alcolismo. Il nostro protagonista salverà la situazione sfoderando un carisma finora nascosto.

Mentre i due ragazzi cercano un po'di intimità una freccia colpisce un ignaro Nyles alla spalla. Una serie di eventi assurdi sconvolgerà la serata di un'incredula Sarah. Un'idea interessante può palesarsi nella mente di chiunque. L'ispirazione va però, per fare un salto di qualità, supportata con uno sviluppo interessante. Palm Springs è questo: un'ambientazione assurda aiutata da una sceneggiatura intrigante e solida. Le piccole trovate che conferiscono continuità alla situazione creata impreziosiscono i dialoghi ricchi di nichilismo e potere comico. Non ci si aspetterebbe di trovare una saggezza degna dei biscotti della fortuna, ma tra una risata e l'altra molte frasi lasciano scappare riflessioni interessanti.

Il film è il connubio tra ricerca e leggerezza perfettamente riuscito. Grande intrattenimento anche grazie ad un cast di contorno in forma smagliante. J.K. Simmons, che ha di recente impreziosito la sua carriera con un Oscar al miglior attore non protagonista, fa da contraltare perfetto ad uno spensierato Andy Samberg.