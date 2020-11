I corpi invecchiano, il carisma è per sempre. All'età di 86 anni torna a recitare, per il figlio Edoardo Ponti, una pietra miliare del cinema nostrano. Sophia Loren si rimette in gioco dieci anni dopo l'ultima apparizione, per "amore del figlio". Come affermato dalla stessa Loren, il legame che unisce madre e figlio è stretto e sincero. Una grande complicità tra i due che, in questo caso, si è riflessa nell'accettare di tornare al lavoro nel secondo lungometraggio da regista di Edoardo Ponti. Non si può certamente dire che lo stesso regista si accontenti di attori poco conosciuti: il suo primo film era impreziosito dalla presenza di Malcom McDowell, l'Alex DeLarge di "Arancia meccanica".

Distribuito su Netflix, "La vita davanti a sé" è ambientato in una Bari asettica. Facilmente riconoscibile in diverse sequenze ambientate nella città, il film dispiega una versione del capoluogo pugliese che si mimetizza benissimo, rendendo la storia di Momo una favola quasi universale. Madame Rosa è una donna austera e di buon cuore. Nella sua casa barese ospita i bambini figli di prostitute del luogo, tenendoli al sicuro dai pericoli esterni. Il medico della donna chiede, con grande insistenza, che lei si occupi anche di Mohamed, ragazzo senegalese alle prese col difficilissimo percorso di integrazione. Tra i due si instaura, fin da subito, un rapporto burrascoso. Le compagnie di Momo per strada non aiutano, con il bambino che ben presto si troverà ad avere un quotidiano totalmente immerso nella criminalità, spaccio e furti che lo configurano come la progenie perfetta per i malavitosi.

È in questo contesto che Madame Rosa sfodererà le sue doti umani per cercare di trascinare il ragazzo lontano dai giri sbagliati. Un film terribilmente umano, sul rapporto complicato che si crea quando due mondi così lontani collimano. Un ragazzo scapestrato, solo,di etnia e religione diverse incontra una donna severa e impostata. Oltre il primo strato di diffidenza e distanza c'è una grande predisposizione all'amore: lui lo cerca senza saperlo, lei lo offre con grande consapevolezza. Anche in una produzione che non offre spunti più ispirati di quelli che incontriamo quotidianamente, Sophia Loren confeziona l'ennesima prova di grande spessore. Non è scontato lavorare così lucidamente alla soglia dei novant'anni, ma il fascino e la caratura non sembrano accusare i giorni di troppo. Ogni scena in cui Madame Rosa è presente brilla della luce di Sophia Loren.