Arriva online l'ultimo prodotto di animazione di casa Netflix: "Over the moon". Un film a suo modo rivoluzionario che conferma i valori produttivi della piattaforma. Il film è scritto dalla talentuosissima Audrey Wells e diretto da un veterano del campo come Glen Keane, che ha già consegnato al mondo il fantastico cortometraggio "Dear basketball", oltre ad aver partecipato a svariate tra le migliori produzioni di casa Disney. Come spesso accade nei film d'animazione di produzione recente, le emozioni dello spettatore verranno messe a dura prova, con una profondità e un'eleganza nella trattazione di tematiche potenti e di grande impatto, rendendole comunque accessibili a un pubblico più giovane.

La forza di queste pellicole sta nel cercare di edulcorare il meno possibile, lasciando la carica emotiva intatta ma trasmettendola attraverso un linguaggio accessibile.

La trama segue Fei Fei, una ragazza brillante con una grande passione per la scienza. Le sue convinzioni scientifiche non l'allontanano da un misticismo che la porta a credere fermamente in Chang'e, creatura leggendaria che ha ispirato i miti cinesi più disparati. Un essere che, secondo le storie tramandate nei secoli, abiterebbe sulla luna, ad un palmo di distanza dalla terra. Quando si rende conto che la sua vita continua a trascorrere senza gli stravolgimenti positivi che si aspetta, la piccola scienziata si costruisce una navicella spaziale per inseguire le proprie credenze.

In un trend collaudato nei film animati, il primo coinvolgimento principe è proprio nei confronti della fantasia dei bambini. Una forza e una dote messe a repentaglio dall'immaginario ready to play dei videogiochi e degli stimoli odierni. Un inno a non dimenticare ciò che ci si porta dietro fin dall'età dell'innocenza. Glen Keane non ha più bisogno di maestri, ha contribuito ad animare alcune delle storie che hanno reso grande la Disney a cavallo tra lo scorso e questo secolo come Tarzan, Rapunzel, Aladdin e tantissimi altri. La sua storia recente mostra come sia una mente ancora viva e brillante, in cerca di stimoli diversi come il cortometraggio che ha tradotto in animazione la lettera d'addio al basketball del compianto Kobe Bryant.