Quali sono le principali cause che minacciano la salute orale? Quali accorgimenti bisogna adottare per evitare problemi dentali? Per rispondere a queste domande e svelare le migliori strategie per prendersi cura della salute dentale, abbiamo intervistato il dottor Andrei Lucian Stefanescu, chirurgo maxilo-facciale e implantologo con due studi dentistici, a Frosinone e a Cassino, e oltre quindici anni di esperienza dedicati alla cura dei sorrisi.

Dottor Stefanescu, quali sono le abitudini alimentari da seguire per mantenere una bocca in salute?

«Le abitudini alimentari giocano un ruolo chiave nella salute dentale. Eccesso di zuccheri, bevande gassate e cattive abitudini alimentari possono essere la radice di carie e deterioramento dello smalto. Oltre agli zuccheri, alcune bevande come caffè, tè e vino rosso possono causare macchie e danneggiare lo smalto dentale se consumate in eccesso. Una dieta squilibrata può influire negativamente sulla salute complessiva dei denti».

Quali sono gli altri fattori di rischio?

«Una routine di igiene orale insufficiente è spesso una delle principali cause dei problemi dentali. Spazzolare i denti regolarmente, utilizzare il filo interdentale e programmare controlli regolari sono azioni fondamentali per una bocca sana. Trascurare le visite di controllo dal dentista può portare a problemi dentali gravi. I controlli regolari sono essenziali per individuare e trattare precocemente eventuali patologie. Ci sono poi abitudini dannose come digrignare i denti (bruxismo), il fumo e l'abuso di alcool, che possono contribuire a causare danni irreparabili alla salute dentale».

In che misura lo stress può influire sulla salute dentale?

«Lo stress quotidiano può manifestarsi anche nella nostra bocca. Il bruxismo, ovvero il digrignare i denti durante il sonno, può derivare da tensioni emotive e danneggiare irreparabilmente la struttura dentale».

E la genetica?

«La salute dentale può essere influenzata dalla genetica. Alcune persone potrebbero essere geneticamente più predisposte a problemi come la parodontite o la carie, anche con una rigorosa igiene orale».

Quali sono le malattie più comuni correlate a una scarsa salute dentale?

«È essenziale esplorare le potenziali conseguenze che una bocca poco sana può comportare sulla salute generale. Tra le malattie gengivali, la parodontite, risultato di una grave infiammazione delle gengive, può portare a perdita ossea e, in casi estremi, alla perdita dei denti. Questa condizione è spesso associata a patologie cardiache e diabete. La salute orale è collegata strettamente anche alla salute cardiovascolare. Infezioni gengivali non trattate possono infatti contribuire allo sviluppo di problemi cardiaci. L'insorgenza e il controllo del diabete, poi, possono essere influenzati dalla salute orale. Le infezioni gengivali possono rendere più difficile la gestione della glicemia. La presenza di infezioni nella bocca, inoltre, può contribuire a problemi respiratori come la polmonite. In particolare, è essenziale per le persone anziane, che possono avere una salute dentale compromessa, prestare attenzione a questo rischio. In gravidanza, infine, una salute orale scarsa può essere correlata a un aumento del rischio di parto pretermine e basso peso alla nascita».

Quali sono le buone abitudini da adottare per evitare l'insorgenza di problemi dentali?

«Bere acqua durante i pasti per neutralizzare acidi e ridurre l'impatto degli zuccheri; optare per spuntini salutari come frutta e verdura per soddisfare la voglia di dolce senza danneggiare i denti e. dunque, ridurre il consumo di cibi zuccherati per mantenere uno smalto dentale sano. Dopo i pasti bisogna spazzolare i denti e usare il filo interdentale per prevenire placca e carie. È importante adottare questi facili accorgimenti anche in questo periodo festivo, in cui capita più spesso di fare pasti abbondanti o eccedere con gli zuccheri».