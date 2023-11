Il dottor Andrei Lucian Stefanescu, affermato chirurgo con oltre venti anni di esperienza in chirurgia maxillo-facciale e impianti dentali, dirige due studi dentistici, a Frosinone e a Cassino, dove ha curato oltre 20.000 pazienti. In questa intervista illustra le differenze tra impianti dentali e protesi mobili e le variabili che intervengono in questo tipo di scelta, fornendo una guida completa per coloro che cercano la migliore soluzione per il proprio sorriso.

Dottor Stefanescu, quali sono i fattori in base ai quali si sceglie tra impianti dentali e protesi mobili per la sostituzione di denti mancanti?

«La scelta tra impianti dentali e protesi mobili è una decisione cruciale che dipende dalle esigenze specifiche di ogni individuo. Identificare chi possa trarre beneficio da una tecnica piuttosto che dall'altra è il primo passo per un percorso odontoiatrico personalizzato e di successo. Pazienti che riscontrano instabilità o disagio con le protesi mobili potrebbero trarre vantaggio dagli impianti dentali per una maggiore stabilità. Chi cerca un restauro che unisca funzionalità avanzate a un'estetica naturale potrebbe valutare una combinazione di impianti dentali e protesi mobili. Inoltre, individui con problemi di salute dell'osso mascellare dovrebbero considerare una valutazione per determinare la fattibilità degli impianti dentali. Prima di valutare quale scelta sia più giusta dovremmo capire più a fondo questi due tipologie di tecniche».

Quali sono le caratteristiche degli impianti dentali che fanno ricadere la scelta su questo tipo di tecnica?

«Gli impianti dentali emergono come un'innovativa risposta alla perdita di denti, offrendo una base robusta e affidabile per la sostituzione dentale. Si tratta di strutture solitamente realizzate in titanio o leghe simili, inserite nell'osso mascellare per fungere da radici artificiali. Questo processo, noto come "osteointegrazione", è cruciale per garantire una perfetta integrazione dell'impianto nell'osso, creando un fondamento stabile per la fissazione di corone, ponti o protesi fisse. Offrono un ancoraggio solido, conferendo stabilità e sicurezza alla masticazione, mentre le corone o protesi ad esse ancorate sono progettate con cura per mimetizzare l'aspetto dei denti naturali, elevando notevolmente l'estetica del sorriso. Oltre al beneficio estetico, gli impianti contribuiscono alla preservazione dell'osso mascellare, un fattore essenziale nella prevenzione del comune riassorbimento osseo post-perdita dentale. La loro durata nel tempo, ben mantenuta, rende gli impianti una soluzione a lungo termine per chi cerca una risposta durevole alla perdita di denti».

Qual è la procedura più indicata in caso di perdita totale dei denti?

«Nel caso in cui si ha una assenza totale di denti, la tecnica del carico immediato (impianti dentali con protesi fisse) rappresenta un approccio più diretto ed efficiente rispetto a tradizionali protocolli di impianto. Invece di singoli impianti per ogni dente, questa tecnica prevede l'applicazione di 4 o 6 viti dentali, riducendo notevolmente la complessità dell'intervento e i tempi di guarigione. In entrambi i casi, gli impianti dentali vengono posizionati in posizioni strategiche nella mascella o nella mandibola per garantire adeguate stabilità e distribuzione del carico. Una volta posizionati gli impianti, viene installata una protesi fissa immediatamente dopo l'intervento chirurgico. Questa semplificazione procedurale non solo rende il processo più agevole per il paziente, ma consente anche un rapido recupero funzionale ed estetico».

In quali casi invece si preferisce ricorrere all'utilizzo delle protesi mobili?

«In alcuni contesti dentali, la scelta potrebbe orientarsi verso le protesi mobili, un'opzione che risulta particolarmente indicata in determinate circostanze. Le protesi mobili sono dispositivi rimovibili che offrono una soluzione praticabile per chi necessita di un restauro temporaneo o per coloro che preferiscono una maggiore flessibilità. Solitamente, le protesi mobili sono utilizzate quando la perdita di denti coinvolge una porzione significativa dell'arcata dentale o quando la salute dell'osso mascellare potrebbe non essere ottimale per impianti dentali fissi. Sono una scelta vantaggiosa per coloro che cercano una soluzione provvisoria o desiderano una maggiore facilità nelle operazioni di pulizia e manutenzione».