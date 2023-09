Nella giornata di domani, al centro congressi di Ferentino (SS6 Casilina, km 76), si svolgerà un importante convegno sulla chirugia vitreoretinica, organizzato dal dottor Luigi Baglioni.

Interverranno alcuni fra i massimi esperti italiani nel campo per un evento che si annuncia di alto profilo.

Il convegno è denominato "FRetina e altro", è patrocinato dalla Regione Lazio, dall'Asl di Frosinone e dal Givre, il Gruppo italiano di chirurgia vitreoretinica. Presiederà l'iniziativa Emilio Balestrazzi.

«Si tratta di un appuntamento di grande rilievo - spiega il dottor Luigi Baglioni - perché, attraverso il contributo di straordinari professionisti, andremo ad approfondire le tematiche relative alla diagnosi e alla terapia delle malattie della macula e le innovazioni chirurgiche in materia.

Del resto - rileva - le tecniche e lo strumentario in oftalmologia sono in continuo rinnovamento e l'iniziativa al Centro congressi di Ferentino rappresenterà un importante appuntamento per elaborare sempre migliori strategie di cura ed offrire un servizio sempre più efficace ai pazienti».