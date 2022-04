Da ieri via alle prenotazioni per il mese della prevenzione del melanoma. Gli appuntamenti organizzati dalla Asl sono riservati ai soli residenti della provincia di Frosinone. È attivo fino al 2 maggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 il numero 0775.8822452 al quale telefonare per prenotare le visite.

«L'arma migliore per evitare l'insorgere della neoplasia è la prevenzione - fanno sapere dalla Asl - e l'azienda sanitaria locale, nel mese di maggio, ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti dedicati a screening e visite dermatologiche di controllo dei nevi: 4 maggio screening gratuito dei nevi mediante visita ed esame dermoscopico da parte degli specialisti ambulatoriali della Asl di Frosinone presso il Centro ulcere cutanee/ambulatorio di dermatologia oncologica del distretto B di viale Mazzini dalle ore 14 alle ore 20. 21 maggio open day visite dermatologiche per controllo nevi presso ambulatorio dermatologia, terzo piano, palazzina Q via Armando Fabi, Frosinone, dalle ore 9 alle 17. 28 maggio screening gratuito dei nevi mediante visita ed esame demoscopico da parte degli specialisti ambulatoriali della Asl di Frosinone presso il Centro ulcere cutanee/ambulatorio di dermatologia oncologica del distretto B di viale Mazzini dalle ore 9 alle 14. 31 maggio open day visite dermatologiche per controllo nevi al Santa Scolastica di Cassino dalle ore 14 alle ore 19»