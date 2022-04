Interventi a favore dei malati di Alzheimer: il sindaco Piero Sementilli e l'assessore ai servizi sociali Patrizia Cortina comunicano che è stato aperto il bando per la presentazione delle domande. L'avviso è rivolto alle persone affette dalla malattia e ai loro familiari residenti nei Comuni del Distretto sociale B.

Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito del Comune di Frosinone e comunque reperibili presso la sede comunale di Ripi. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 30 aprile. Quelle presentate dopo la data di scadenza e fino al prossimo 31 agosto, saranno accolte e valutate per l'anno successivo. Per ulteriori informazioni consultare il link https://comune.ripi.fr.it/news/370/Articoli/Aper tura-del-bando-per-la-presenta zione-delle-istanze-relative-a-In terventi-in-favore-dei-mala ti-di-Alzheimer-e-loro-familiari.

Il morbo di Alzheimer è una patologia progressiva, tuttora inguaribile, seppure curabile. Il decorso della malattia è caratterizzato dalla presenza di sintomi cognitivi come la perdita di memoria, il disorientamento spazio temporale, la confusione e l'afasia. Da qui la necessità di offrire sostegno ai malati e soprattutto ai loro familiari. Infatti, è fondamentale per le famiglie delle persone colpite contare sull'aiuto di chi opera nel settore ed è in grado di garantire sostegno, per affrontare le complicate situazioni che si vengono a creare.

La diagnosi del morbo di Alzheimer cambia la vita delle persone colpite, come quella dei loro congiunti e degli amici. Si tratta di una malattia che non può essere affrontata nella solitudine, da qui il sostegno garantito istituzionalmente.