Una giornata dedicata allo screening del carcinoma del cavo orale. È quanto organizzato dalla Asl di Frosinone per giovedì 21 aprile. Presso l'ambulatorio Orl sito al secondo piano dell'Ospedale Spaziani di Frosinone, dalle 9 alle 14, verranno effettuate visite specialistiche del cavo orale durante le quali verranno analizzate approfonditamente tutte le sue sotto sedi: lingua, gengive, mucosa della guancia, palato, cresta alveolare, labbro e pelvi orale.

La giornata di screening, patrocinata dall'Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Ospedalieri, è rivolta in particolare a coloro che presentano: lesioni del cavo orale; fastidi intensi; età maggiore di 18 anni. Si accede prenotandosi all'indirizzo mail prevenzionetestacollo@aslfrosinone.it. Le neoplasie del distretto testa-collosono il settimo cancro più comune in Europa, in Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un'incidenza che aumenta progressivamente con l'età a partire dai 50 anni.

Il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall'abuso alcolico; altri fattori determinanti sono le esposizioni prolungate a materiali nocivi quali polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto, nichel, l'esposizione a radiazioni ionizzanti e a inquinanti atmosferici e alcuni virus tra i quali il papilloma umano (Hpv) e il virus di Epstein-Barr (Ebv). Nel caso specifico del carcinoma del cavo orale i principali fattori di rischio sono fumo, alcol, papillomavirus, cattiva igiene orale, protesi incongrue e traumatismo cronico da masticazione.

L'insorgenza di lesioni della mucosa del cavo orale che non regrediscono spontaneamente in 10-15 giorni è fortemente sospetta e necessita di una visita specialistica maxillo facciale o otorinolaringoiatrica. Per il mese di maggio la Asl ha organizzato un ricco calendario di giornate dedicate a visite dermatologiche di controllo dei nevi.

Queste le date: 4 maggio screening gratuito dei nevi mediante visita ed esame dermoscopico da parte degli specialisti ambulatoriali della Asl di Frosinone presso il Centro Ulcere Cutanee/ambulatorio di dermatologia oncologica del Distretto B di V.le Mazzini dalle ore 14 alle ore 20; 21 maggio open day visite dermatologiche per controllo nevi presso ambulatorio dermatologia, terzo piano, Palazzina Q via Armando Fabi, Frosinone, dalle 9 alle 17; 28 maggio screening gratuito dei nevi mediante visita ed esame demoscopico da parte degli specialisti ambulatoriali della Asl di Frosinone presso il Centro Ulcere Cutanee/ambulatorio di dermatologia oncologica del Distretto B di V.le Mazzini dalle ore 9 alle ore 14; 31 maggio open day visite dermatologiche per controllo nevi presso S. Scolastica, Cassino dalle ore 14 alle ore 19.