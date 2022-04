Primavera culturale 2022 Aio Cassino-Frosinone: secondo appuntamento per la formazione professionale con il corso Emergenze Mediche nello studio Odontoiatrico che si è tenuto, di recente, all'Edra Palace Hotel. A partire dal 2012 l'Aio Cassino/Frosinone, sindacato nazionale di categoria e società scientifica, ha svolto numerose attività di sostegno per gli odontoiatri del nostro territorio, organizzando e patrocinando eventi culturali, svolgendo attività sindacali e di aggiornamento, diffondendo linee guida per la promozione della salute orale nella provincia e operando anche nel sociale.

«Dopo un periodo monopolizzato dalla pandemia, il rischio di dover far fronte ad una emergenza è oggi più che mai reale. Per questo l'Aio vuole essere particolarmente attenta a fornire tutta la conoscenza e l'assistenza necessaria agli odontoiatri del territorio affinché possano gestire al meglio le emergenze mediche qualora si presentino», dichiara la presidente dottoressa Rosamaria Marino Specialista e consulente di ortognatodonzia, eletta all'unanimità il 5 dicembre 2019, ereditando una presidenza magistralmente condotta per 7 anni dal dottor Domenico Miele che ribadisce: «In qualità di past president dell'Aio Cassino-Frosinone mi sento di affermare che nel 2022 per noi odontoiatri non è concepibile non appartenere a un'associazione di categoria come l'Aio per ovvi motivi di tutela e di aggiornamento professionale. A dieci anni dal primo insediamento dell'Aio in provincia di Frosinone posso affermare, con grande soddisfazione, che gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati tutti raggiunti. Insieme alla nostra Presidente pianifichiamo periodicamente tutto quello che può arricchire il bagaglio culturale di ogni singolo socio e un'informazione costante circa gli adempimenti insiti della nostra professione».

Per consentire ai partecipanti del corso di acquisire, perfezionare o semplicemente aggiornare le capacità operative nella gestione dell'arresto cardiaco e delle emergenze mediche nello studio odontoiatrico, la sezione Cassino/Frosinone dell'Aio si è affidata al relatore, dottor Pietro Marini, medico Specializzato in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso, responsabile della postazione 118 di Civitavecchia direttore del Centro di Formazione "Roma Urgenza", istruttore certificato, medico operativo e direttore dei corsi di pronto soccorso e di rianimazione del Nucleo Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

L'evento ha visto il susseguirsi di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su manichini, volte a far apprendere le specifiche skills in materia di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore ai partecipanti, permettendo loro di acquisire le nozioni e le capacità necessarie per affrontare le situazioni di emergenza. I protagonisti L'Aio Cassino/Frosinone fonda le sue attività grazie a un direttivo efficiente composto da: presidente dottoressa Rosamaria Marino, del Past President e tesoriere dottor Domenico Miele, del vicepresidente dottor Alessandro Di Mambro, della segretaria culturale dottoressa Maria Pia Rongione, del responsabile della comunicazione dottor Vincenzo dottor Mauro Assalti, della responsabile giovani odontoiatri dottoressa Alessia Fraioli e da tutti i soci Aio. Nello specifico: dottor Franco Di Mambro, dottor Gennaro Galasso, dottor Luigi Meta, dottor Michael Moscone, dottor Roberto Pellecchia, dottor Pierluigi Di Rollo, dottor Alessandro Recchia, dottor Alfonso Scuro, dottoressa Claudia Mancini, dottor Domenico Germani, dottor Andrea De Santis.