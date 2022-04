Screening gratuito per vista e udito: il prossimo appuntamento è in programma per il 15 aprile. Dopo le visite effettuate ieri presso la sala Polivalente, l'Amministrazione Santangeli prosegue con gli appuntamenti per assicurare assistenza e prevenzione ai cittadini di Torrice, in particolare agli anziani.

L'iniziativa, svolta in collaborazione con la dottoressa Annalaura Nobili, assicura controlli a costo zero a chi potrebbe avere problemi a vista e udito, e sicuramente la categoria degli anziani è quella cui è riservata maggiormente l'iniziativa. Per le prenotazioni e le informazioni, gli interessati possono chiamare il numero telefonico 328.1883401.

Altre iniziative simili sono state promosse dall'Amministrazione comunale, fra cui la Moc gratuita, esami e controlli utili soprattutto in determinate fasce di età. È importante soprattutto prevenire, come pure fare verifiche su vista e udito che possono non essere nella norma e magari, trattandosi di fattori non primari, vengono trascurai rinviando visite e controlli. Dunque, per assicurare il benessere dei cittadini interviene l'Amministrazione con screening gratuiti di cui può usufruire chi ne ha bisogno.