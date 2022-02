Domenica scorsa si è celebrata la seconda giornata nazionale del Personale Sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato.

Il consigliere regionale Sara Battisti ha voluto rivolgere un pensiero a quanti in questi mesi sono stati in prima linea per combattere il Covid-10 «In questi anni di pandemia - ha detto Sara Battisiti - li abbiamo celebrati, spesso li abbiamo chiamati eroi. Nonostante questo, passano in sordina i dati raccapriccianti di violenza verso gli operatori sociosanitari. Di poche settimane fa l'aggressione ad un infermiere presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, il 26 dicembre, presso Policlinico Umberto I, un uomo, positivo al coronavirus, ha dato in escandescenze arrivando a ferire con un cacciavite alcuni infermieri intervenuti per sedare l'escalation di violenza. Ma questi sono solo alcuni dei casi venuti alla ribalta delle nostre cronache».

«L'Organizzazione mondiale della sanità- prosegue Battisti - rappresenta che gli operatori sanitari sono ad alto rischio di violenza a livello globale e, di questi, dall'8% al 38% nel corso della propria carriera subiranno violenze fisiche. Ogni anno in Italia si contano 1.200 atti di aggressione ai danni dei lavoratori della sanità. Nel 70% dei casi le vittime delle aggressioni sono donne. Non basta celebrare gli operatori sociosanitari con una giornata in loro onore».

«Per questo depositerò nelle prossime ore una mozione Consiliare per tutelare gli operatori dalle violenze fisiche e dalle aggressioni verbali di cui sono vittime. Chiederò di impegnare la Giunta ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, di offrire loro tutela legale e psicologica.

È il nostro modo per dire loro grazie davvero per quanto fanno per noi» conclude Sara Battisti.