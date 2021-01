È stata pubblicata sul sito della Regione Lazio, canale agricoltura, la graduatoria dei progetti di filiera organizzata relativa al bando sulla misura 16.10 del Programma di Sviluppo Rurale, stilata in base al punteggio attribuito dopo le valutazioni delle domande di sostegno. Saranno finanziate 17 filiere con uno stanziamento di 1.050.000 euro e un coinvolgimento di 467 partecipanti totali (diretti e indiretti).

«La misura 16.10 del Psr Lazio - dichiara l'Assessore all'Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati - dedicata ai progetti di filiera organizzata, ha riscosso davvero un grande interesse da parte del territorio, testimoniando non solo la capacità e la volontà di aggregazione delle imprese agroalimentari del Lazio attorno a progetti con finalità comuni, ma anche l'eterogeneità dell'agricoltura stessa del Lazio, che interessa diversi e variegati settori».

«Una misura lo ricordiamo che ha tra i suoi obiettivi la promozione dei regimi di qualità, dei prodotti nei mercati locali, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sostenendo la cooperazione tra i diversi soggetti beneficiari della misura. Considerato proprio l'importante riscontro di partecipazione all'avviso pubblico e il delicato momento storico che stiamo vivendo, siamo già a lavoro come Giunta per cercare di reperire le risorse necessarie allo scorrimento della graduatoria e finanziare anche le restanti filiere partecipanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi«, conclude Onorati. Tutti i dettagli su regione.lazio.it canale agricoltura.