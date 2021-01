Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali per l'occupazione delle persone svantaggiate, avviso per il bando. La Regione, infatti, ha stanziato 3 milioni di euro per i progetti, ciascuno dei quali potrà ricevere un finanziamento massimo di 100mila euro. «Con questo intervento vogliamo incentivare nuove opportunità di inclusione a favore delle persone più fragili - spiega l'assessore alle Politiche sociali e Welfare Alessandra Troncarelli - affinchè abbiano sempre più un ruolo di partecipazione attiva».

I progetti, che dovranno svolgersi nel territorio regionale, prevedono: l'aumento di unità lavorative svantaggiate impiegate a tempopieno, quali lavoratori o soci lavoratori; il miglioramento dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di certificazione conforme alle direttive europee nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo; la realizzazione di attività integrate finalizzate a sperimentare nuovi modelli organizzativi o ad acquisire le capacità delle persone svantaggiate, impiegate come lavoratori o soci lavoratori; l'adegua mento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate. Possono essere coinvolti, a titolo gratuito, enti pubblici e locali, ma anche privati come le imprese.