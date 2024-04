Il primo test dopo l'approvazione del bilancio avverrà sul question time, vale a dire la risposta alle interrogazioni e alle interpellanze. È in programma per le ore 17.30 di oggi. Non c'è bisogno del numero legale e le logiche di maggioranza e di opposizione valgono fino ad un certo punto. Ma da quasi un anno a questa parte gli interventi in questo tipo di seduta rappresentano il "termometro" della maggioranza di centrodestra. Pensiamo alle interrogazioni di Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Il bilancio è stato approvato con 22 voti favorevoli (su 22 esponenti della coalizione che sostiene Riccardo Mastrangeli), ma sul tema dell'impianto di cremazione, per esempio, sono emerse delle distanze siderali tra le posizioni di Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) e Teresa Petricca (Lista Ottaviani). Il primo favorevole, la seconda contraria.

Il sindaco non ha fretta

Il giorno stesso delle dimissioni da assessore di Alessandra Sardellitti, Riccardo Mastrangeli in una nota sottolineò: «Il Sindaco non può non prendere atto della complessità del quadro politico, attualmente presente, dell'Amministrazione comunale. Chiaramente l'unico vero interesse rimane quello di centrare gli obiettivi del programma che non può subire rallentamenti o difficoltà di sorta per mancanza di maturità di alcuni amministratori. Si impone, a questo punto, una verifica a tutto tondo, delle forze e tra le forze che sostengono la maggioranza e la mia persona, quale Sindaco, subito dopo la votazione sul bilancio, senza escludere alcuna soluzione». Il via libera al documento contabile è arrivato all'unanimità. Ma il primo cittadino non sembra avere alcuna fretta di iniziare la verifica. Sicuramente se ne parlerà la prossima settimana. Forse. Eppure i nodi da sciogliere sono tanti.

La posizione di Vicano

Alessandra Sardellitti come assessore era in quota al gruppo di Mauro Vicano, in virtù dell'intesa raggiunta da quest'ultimo con Riccardo Mastrangeli al ballottaggio. Con il via libera pure di Nicola Ottaviani. Al primo turno Vicano si era candidato a sindaco per conto proprio, sostenuto da due liste civiche e da Azione. Mauro Vicano non si è nascosto e ha fatto capire chiaramente che sarebbe disposto ad entrare in giunta direttamente. Con le dimissioni della Sardellitti l'assessorato è rimasto vacante. Ma la domanda è: Mastrangeli e i gruppi della maggioranza sono d'accordo a proseguire nel solco dell'accordo sottoscritto al ballottaggio? Si tratta di un tema fondamentale, forse decisivo per l'intero quadro della verifica. Nel caso di nomina di Mauro Vicano assessore, come consigliere comunale entrerebbe Marco Sordi, primo dei non eletti.

La richiesta di Cirillo

Il 26 febbraio scorso il consigliere Pasquale Cirillo ha inviato una pec al sindaco Mastrangeli per chiedere il cambio dell'assessore in giunta. Rilevando: «Le comunico la volontà, mia e del gruppo, di indicare un valido e giovane professionista per la carica assessorile, che possa adeguatamente rappresentare il gruppo e le sue idee». Per Cirillo era necessario un avvicendamento. Da Mastrangeli però non sono arrivate risposte e Maria Rosaria Rotondi è rimasta assessore. Vedremo cosa succederà adesso. Nel frattempo Pasquale Cirillo ha aderito a Forza Italia, ma in aula consiliare c'è un patto federativo tra gli "azzurri" e Frosinone Capoluogo. Pure in questo caso si tratta di un tema assai importante.

La Lista Mastrangeli

In aula consiliare Anselmo Pizzutelli ha espresso la dichiarazione di voto a nome della Lista Mastrangeli. Da mesi però Anselmo Pizzutelli porta avanti tematiche e strategie insieme a Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Nove degli undici emendamenti della maggioranza ("fatti propri") hanno in calce le loro firme. Gli altri due sono Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia. I tre hanno intenzione di parametrare la verifica sui temi, ma la domanda è: qualora dovesse essere riconosciuto loro un assessorato, lo stesso di chi sarebbe espressione? Dei tre o della civica che fa riferimento al primo cittadino? Della quale però, oltre a Pizzutelli e Mirabella, fa parte pure Francesco Pallone, che come consigliere ha la delega allo sport e all'impiantistica sportiva. C'è un punto: sicuri che Anselmo Pizzutelli voglia una rappresentanza in giunta? La sensazione forte è che difficilmente rinuncerà alla "libertà di azione" di questi ultimi mesi.

La variabile

Impossibile non sottolineare il feeling politico-amministrativo che si è creato tra i consiglieri Francesco Pallone (Lista Mastrangeli), Teresa Petricca (Lista Ottaviani) e Giovambattista Martino (Lista Ottaviani). Inoltre i tre hanno sostenuto diverse decisioni assunte dall'ex assessore Alessandra Sardellitti. Potrebbero decidere di dare vita ad un loro gruppo? Ed eventualmente avanzare la richiesta di una rappresentanza in giunta? Al momento questi scenari non ci sono, però certamente non possono essere esclusi.

Fratelli d'Italia

Il consigliere Sergio Crescenzi è tornato a chiedere di poter ricoprire direttamente il ruolo di assessore. La situazione all'interno di Fratelli d'Italia vede due "esterni" in giunta: Simona Geralico e Paolo Fanelli. Quest'ultimo è subentrato a Fabio Tagliaferri, nominato presidente e amministratore delegato di Ales spa. Il nome di Fanelli è stato avanzato anche e soprattutto da Sergio Crescenzi. Non è una matassa semplice da sbrogliare, anche perché qualora dovesse riaprirsi la questione della rappresentanza in giunta, allora non si può escludere che, oltre a Crescenzi, anche Alessia Turriziani possa dire la sua.

Le strategie

Dunque, Riccardo Mastrangeli ha deciso di "affrettarsi con calma" relativamente alla verifica politica. L'approvazione del bilancio ha indubbiamente dato al sindaco un margine di manovra ampio. Pur tuttavia i 22 sì vanno letti e interpretati sul piano politico. I gruppi consiliari si sono "marcati" tra loro. E nessuno ha voluto perdere posizioni e "peso" proprio in vista della verifica. Inoltre partiti e liste civiche hanno chiaramente voluto blindare i confini del centrodestra. Evitando che potessero inserirsi esponenti delle opposizioni. Adesso però la partita si sposta nuovamente sul piano dell'ordinario svolgimento delle sedute. Iniziando proprio dal question time.